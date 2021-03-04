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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 395

Автор вирусного ролика о фламинго предложил создать орнитологический центр в Мангистау

Житель Актау Азамат Сарсенбаев предложил построить современный орнитологический центр на границах озера Караколь.

Фото из доступных источников
По мнению Азамата Сарсенбаева, если превратить это место в орнитологическую мекку, то охотники, любители мусорить и зеваки не смогли бы себя чувствовать комфортно на этом озере.

- Мангистауская область – уникальный край, неограненный драгоценный камень в руках целой страны. Эх, где ты, инвестор, который смог бы построить прямо на границах озера Караколь современный орнитологический центр, куда стекались бы все любители птиц со всей страны, а, может быть, при правильной подаче, и со всего мира, - задался вопросом Азамат Сарсенбаев.


К огромному сожалению, как считает автор ролика о фламинго, озеро Караколь из-за отсутствия необходимой охраны и егерского кордона превращается в свалку промышленных и бытовых отходов.

Как отметил Азамат Сарсенбаев, впервые розовые фламинго были замечены на озере Караколь осенью 1970 года. В последующие годы они стали ежегодно останавливаться здесь весной и осенью.

В нашем регионе они появляются в конце февраля-начале марта двумя обособленными группами, примерно по 50 и 200 птиц. Находятся там до конца апреля-начала мая, а иногда и значительно позже. Улетают в конце ноября-начале декабря.

На территории озера Караколь во время пролета останавливается более 80 видов птиц, из них 21 вид занесен в Красную книгу страны и СНГ.

Напомним, новый коптер Азамата Сарсенбаева из Актау не заметили перелетные птицы.




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Комментарии ( 2 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 21:48
Ой батюшки мои, да за что же птичкам такое, да сколько можно уже!? Прилип к ним как банный лист к *опе. Жаль что фламинго не умеют говорить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сухов.
  • Gor
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:00

К огромному сожалению, автора ролика о фламинго.

До сих пор не привлекли к ответственности за то что он снимает видео ролики в запрещённых местах, о зимующих птицах на Мангышлаке, и не законно продаёт местным СМИ, и другим зарубежным ТВ каналам.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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