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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:38

Просмотров: 611

Свой среди фламинго: Новый коптер Азамата Сарсенбаева из Актау не заметили перелетные птицы

Житель Актау Азамат Сарсенбаев с небольшого расстояния снял на видео фламинго в районе озера Караколь.

Фото Азамата Сарсенбаева
Стаю фламинго, зимующую в районе озера Караколь, Азамат Сарсенбаев снял на видео сегодня, 25 февраля. Они подпустили квадрокоптер блогера вплотную к себе.

- Я снял это видео на дрон Mavic Mini 2 Combo Pack, деньги на который собрал через краудфандинг. Он маленький, размером с ладонь, и весит всего 249 граммов. Он очень тихий, и благодаря этому получается снимать птиц на видео и не беспокоить их. Ну и я тоже уже приноровился, научился управлять им так, чтобы птицы не пугались, - рассказал Азамат Сарсенбаев.

На видео также попала стая лебедей и уток.



Напомним, замерзающих фламинго сфотографировали вчера, 24 февраля.

Ранее Азамат Сарсенбаев объявил в социальных сетях, что начинает сбор средств на покупку нового квадрокоптера для съемок птиц и животных с максимально близкого расстояния.

Необходимую сумму он собрал за два дня.



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Комментарии ( 1 )

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  • Vladimir7737
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:40
размером с ладонь, и весит всего 249 граммов А. Сарсенбаев.

Расскажи сколько он весит в money ...
А, не улетают потому что замёрзли и нет сил взлететь.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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