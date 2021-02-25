Свой среди фламинго: Новый коптер Азамата Сарсенбаева из Актау не заметили перелетные птицы

Фото Азамата Сарсенбаева
Стаю фламинго, зимующую в районе озера Караколь, Азамат Сарсенбаев снял на видео сегодня, 25 февраля. Они подпустили квадрокоптер блогера вплотную к себе.
- Я снял это видео на дрон Mavic Mini 2 Combo Pack, деньги на который собрал через краудфандинг. Он маленький, размером с ладонь, и весит всего 249 граммов. Он очень тихий, и благодаря этому получается снимать птиц на видео и не беспокоить их. Ну и я тоже уже приноровился, научился управлять им так, чтобы птицы не пугались, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
На видео также попала стая лебедей и уток.
Напомним, замерзающих фламинго сфотографировали вчера, 24 февраля.
Ранее Азамат Сарсенбаев объявил в социальных сетях, что начинает сбор средств на покупку нового квадрокоптера для съемок птиц и животных с максимально близкого расстояния.
Необходимую сумму он собрал за два дня.
- Я снял это видео на дрон Mavic Mini 2 Combo Pack, деньги на который собрал через краудфандинг. Он маленький, размером с ладонь, и весит всего 249 граммов. Он очень тихий, и благодаря этому получается снимать птиц на видео и не беспокоить их. Ну и я тоже уже приноровился, научился управлять им так, чтобы птицы не пугались, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
На видео также попала стая лебедей и уток.
Напомним, замерзающих фламинго сфотографировали вчера, 24 февраля.
Ранее Азамат Сарсенбаев объявил в социальных сетях, что начинает сбор средств на покупку нового квадрокоптера для съемок птиц и животных с максимально близкого расстояния.
Необходимую сумму он собрал за два дня.