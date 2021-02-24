Замерзающих фламинго сфотографировали в Мангистау

- Видно, что они замерзли от таких морозов. Они с большим трудом попытались взлететь, когда я подъехал к ним на расстоянии трех метров, - сказал автор фотоснимка.

По словам автора фото, сегодня, 24 февраля, он отправился за своим скотом в район железнодорожного разъезда Сарша в Бейнеуском районе. По дороге путь ему преградила замерзающая стая птиц.Тем временем на озере Караколь горожане также сняли фламинго. Они собираются стаями на берегу, ближе к проезжей части за отелем Rixos.Розовые фламинго благополучно переносят холода на озере Караколь, потому что вода сбрасывается с ЗПД и тепловых электростанций «МАЭКа», и она относительно теплая.Горожане уже не первый год наблюдают зимовку фламинго на озере Караколь.Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.Суд отменил прежнее и вынес новое решение автору видео о фламинго в Актау.