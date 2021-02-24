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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:29

Просмотров: 541

Замерзающих фламинго сфотографировали в Мангистау

Местный житель запечатлел обессиленную стаю фламинго в Бейнеуском районе.

Фото пользователя Lada.kz
По словам автора фото, сегодня, 24 февраля, он отправился за своим скотом в район железнодорожного разъезда Сарша в Бейнеуском районе. По дороге путь ему преградила замерзающая стая птиц.

- Видно, что они замерзли от таких морозов. Они с большим трудом попытались взлететь, когда я подъехал к ним на расстоянии трех метров, - сказал автор фотоснимка.


Тем временем на озере Караколь горожане также сняли фламинго. Они собираются стаями на берегу, ближе к проезжей части за отелем Rixos.

Розовые фламинго благополучно переносят холода на озере Караколь, потому что вода сбрасывается с ЗПД и тепловых электростанций «МАЭКа», и она относительно теплая.

Горожане уже не первый год наблюдают зимовку фламинго на озере Караколь.



Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.

Суд отменил прежнее и вынес новое решение автору видео о фламинго в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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DAD (Посетители) Сегодня, 21:50
Ребята, хорош уже пиарить этого Сарсенбаева Азамата.
 
 

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