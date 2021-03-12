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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:05

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Ассоциация «Экофорум Казахстана» начала общественную экспертизу оценки на окружающую среду стройки на Бозжыре

Ассоциация юридических лиц «Экофорум Казахстана» объявила о начале общественной экспертизы по проекту «Рабочий проект «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области». Оценка воздействия на окружающую среду». Об этом сообщила Светлана Могилюк, председатель общественного объединения «ЭКОМ».

Фото Рашида Исмагилова
Старт общественной экспертизы оценки на окружающую среду строительства на Бозжыре объявили сегодня, 12 марта. По словам Светланы Могилюк, ассоциация «Экофорум Казахстана» подала заявление на регистрацию общественной экспертизы 24 февраля.

- В установленный срок, десять рабочих дней, мы не получили уведомления об отказе. В соответствии со статьей 65 Экологического кодекса, говорящей, что заявление о проведении общественной экологической экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было отказано, считается зарегистрированным, - написала Светлана Могилюк.

В заявлении основными экспертами указаны:

- эксперт по комплексной оценке воздействия проекта на природные компоненты окружающей среды – Светлана Могилюк, кандидат географических наук, председатель ОО «ЭКОМ»;
- эксперт по оценке воздействия проекта на животный и растительный мир – Константин Плахов, научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства;
- эксперт по оценке воздействия проекта на социально-экономические аспекты и местные сообщества – Кирилл Осин, магистр делового администрирования, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

В ходе экспертизы планируют рассмотреть все высказанные ранее мнения от общественности, чтобы впоследствии в ходе слушаний и встреч обсудить документ, который эксперты подготовят в процессе совместной работы.



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