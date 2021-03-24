Пыльная буря ожидается в Актау

Фото из доступных источников
В Актау днем 24 марта ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с порывами ветра 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, местами пыльная буря. Ветер юго-восточный с порывами ветра 17-22 метров в секунду.
Все дороги, как сообщили в ДЧС региона, открыты.
В Мангистауской области местами ожидаются гроза, местами пыльная буря. Ветер юго-восточный с порывами ветра 17-22 метров в секунду.
Все дороги, как сообщили в ДЧС региона, открыты.
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