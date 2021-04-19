Экологи потребовали отменить проект прокладки каналов в акватории Каспия

Фото с сайта North Caspian Operating Company
Представители экологических неправительственных организаций (НПО) из Атырауской области опубликовали обращение к Магзуму Мирзагалиеву, министру экологии, геологии и природопользования Республики Казахстан. В нём, как сообщает информационное агентство NewTimes.kz, они потребовали отменить проект рытья морских судоходных каналов в северо-восточной части акватории Каспия. Ранее стало известно, что компания NCOC планирует прокладку этих каналов для обеспечения логистики на нефтяном месторождении Кашаган.
Экологи отметили, что до сих пор не получили полный прогноз изменения уровня Каспия на весь период нефтедобычи компанией NCOC, несмотря на то, что работы по прокладке каналов должны начаться уже весной.
- Нас интересуют данные, минимум, до заявленной компанией даты развития проекта – вплоть до 2038 года. Насколько море будет отступать в своём регрессивном периоде, до каких пределов и как далеко уйдёт от нынешнего своего уровня? Сейчас, якобы, известны данные изменения уровня Каспия до 2029 года: представители компании заявляют нам, что пока недостаточно данных для составления прогнозов уровня моря с учётом дальней перспективы. Но в интернете в общем доступе есть прогнозы по изменению уровня Каспийского моря аж до 2054 года! – указано в тексте обращения.
По их словам, из-за активной волновой и ветровой динамики в мелководной части моря компания должна была провести исследования по воздействию, как минимум, на 20-50 групп организмов (таксонов). Поскольку в этой зоне находятся кормовые угодья водной фауны Северо-Восточного Каспия, из этих видов необходимо выделить группу наиболее уязвимых и тех, кто получит наибольший ущерб с точки зрения кормовых единиц. Помимо этого важно подсчитать ущерб окружающей среде, и сопоставить эти данные с целесообразностью и стоимостью работ по рытью морских судоходных каналов.
- Где эти исследования, и какие виды таксонов были отобраны, какова оценка ущерба? Ответа заинтересованная общественность до сих пор не получила, – написали активисты в своём обращении.
Таким образом, по словам экологов, компания NCOC напрямую нарушает Экологический кодекс Республики Казахстан, в котором изложены в том числе общие требования к деятельности в заповедной зоне в северной части Каспия.
Помимо вышеуказанных претензий в NCOC намерены проводить работы по прокладке с 1 апреля по 15 июля, а в этот период рыба идёт на нерест. В связи со всеми изложенными вопросами жители Атырауской области потребовали:
1. Признать проект по рытью морских судоходных каналов компанией NCOC вредным и опасным с точки зрения сохранения и охраны окружающей среды региона;
2. Отозвать все согласования и выданные Минэкологией разрешения по данному проекту OBOC;
3. Отменить результаты государственной экологический экспертизы по проекту OBOC «Морские судоходные каналы» компанией NCOC в акватории Северо-Восточного Каспия;
4. Потребовать от компании NCOC разработку альтернативных предложения развития коммуникаций и обеспечения логистики Кашаганского проекта с учетом строительства эстакад, дорог и прочего.
Экологи отметили, что до сих пор не получили полный прогноз изменения уровня Каспия на весь период нефтедобычи компанией NCOC, несмотря на то, что работы по прокладке каналов должны начаться уже весной.
- Нас интересуют данные, минимум, до заявленной компанией даты развития проекта – вплоть до 2038 года. Насколько море будет отступать в своём регрессивном периоде, до каких пределов и как далеко уйдёт от нынешнего своего уровня? Сейчас, якобы, известны данные изменения уровня Каспия до 2029 года: представители компании заявляют нам, что пока недостаточно данных для составления прогнозов уровня моря с учётом дальней перспективы. Но в интернете в общем доступе есть прогнозы по изменению уровня Каспийского моря аж до 2054 года! – указано в тексте обращения.
По их словам, из-за активной волновой и ветровой динамики в мелководной части моря компания должна была провести исследования по воздействию, как минимум, на 20-50 групп организмов (таксонов). Поскольку в этой зоне находятся кормовые угодья водной фауны Северо-Восточного Каспия, из этих видов необходимо выделить группу наиболее уязвимых и тех, кто получит наибольший ущерб с точки зрения кормовых единиц. Помимо этого важно подсчитать ущерб окружающей среде, и сопоставить эти данные с целесообразностью и стоимостью работ по рытью морских судоходных каналов.
- Где эти исследования, и какие виды таксонов были отобраны, какова оценка ущерба? Ответа заинтересованная общественность до сих пор не получила, – написали активисты в своём обращении.
Таким образом, по словам экологов, компания NCOC напрямую нарушает Экологический кодекс Республики Казахстан, в котором изложены в том числе общие требования к деятельности в заповедной зоне в северной части Каспия.
Помимо вышеуказанных претензий в NCOC намерены проводить работы по прокладке с 1 апреля по 15 июля, а в этот период рыба идёт на нерест. В связи со всеми изложенными вопросами жители Атырауской области потребовали:
1. Признать проект по рытью морских судоходных каналов компанией NCOC вредным и опасным с точки зрения сохранения и охраны окружающей среды региона;
2. Отозвать все согласования и выданные Минэкологией разрешения по данному проекту OBOC;
3. Отменить результаты государственной экологический экспертизы по проекту OBOC «Морские судоходные каналы» компанией NCOC в акватории Северо-Восточного Каспия;
4. Потребовать от компании NCOC разработку альтернативных предложения развития коммуникаций и обеспечения логистики Кашаганского проекта с учетом строительства эстакад, дорог и прочего.