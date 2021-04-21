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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:14

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Лекарство на прилавках Актау! Ученые поставили под сомнение пользу для здоровья жира каспийского тюленя

В лаборатории Центрально-Азиатского института экологических исследований опровергли полезные свойства тюленьего жира, который продается в качестве лечебного средства на рынках Актау.

Фото из доступных источников
Учёные пришли к заключению, что жир каспийского тюленя не только не обладает лечебными свойствами, но и представляет опасность для здоровья человека. Результаты лабораторных исследований выявили в составе жира повышенную концентрацию тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, мышьяк и другие.

- Это связано с деятельностью нефтегазовых компаний на каспийском шельфе и выбросами отравляющих веществ в море. Весь тюлений жир, который поступает на казахстанские рынки или прилавки магазинов, изготовлен в кустарных условиях. Ни одна фармакологическая или какая-либо другая официальная компания не занимается изготовлением данного продукта. Более того, отсутствие специальных условий делает невозможным производство сырья, полностью очищенного от вредных веществ. Не учитываются такие факторы, как первичная подготовка материала (промывка, просушка, измельчение), отсутствуют необходимые помещения для пробоподготовки, экстракции, фасовки и охлаждения, которые в обязательном порядке должны иметь специальные условия по микроклимату и соответствовать санитарным нормам, - рассказали в лаборатории Центрально-Азиатского института экологических исследований.


На исследования ученых подтолкнул ажиотаж на рынках Актау, где жир каспийского тюленя продается в качестве чудодейственного средства, который способен излечить чуть ли не от всех болезней, включая коронавирус.

Продавцы также предлагают его беременным женщинам, уверяя в целебных свойствах. При этом никакой аннотации к продукту не прилагается, лишь распечатанная памятка с перечнем заболеваний, от которых тюлений жир якобы способен спасти.

Первыми внимание на проблему обратили специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, ведущие многолетнюю борьбу за спасение популяции водоплавающего.

Каспийская нерпа или тюлень (Pusa caspica) – единственное морское млекопитающее, обитающее в Каспийском море, играет уникальную роль в его экосистеме. Тюлень является замыкающим звеном в трофической цепи водной экосистемы Каспия и обитает во всей акватории моря, являясь главным видовым индикатором его состояния. По состоянию этого животного можно отслеживать качество воды в Каспии.

Между тем, за последние 30 лет численность каспийских тюленей сократилась в 10 раз.

Свое мнение по этому поводу высказал специалист, доктор ветеринарных наук Айдын Кыдырманов.

- Когда человек употребляет в пищу (или принимает во внутрь для лечебных целей) продукты животных, находящихся на вершине пищевой цепи, например, хищников, получает в два-три раза больше токсических веществ, чем использование в пищу животных, занимающих более низкие ступени трофического звена. Судя по данным ученых, проводивших исследования химического состава тюленьего жира с прилавков на актауских рынках, можно сказать, что потребитель получает не только продукт сомнительного качества и технологии производства, а также крепкий коктейль тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец, кадмий, цинк. Также это и пестициды, накопившиеся в жировом депо животных. Известно, что тяжёлые металлы и их соединения могут оказывать вредное воздействие на организм человека, провоцируют болезни почек и печени, нервной, иммунной, эндокринной и репродуктивной системы. Вопросом поступления тюленьего жира на рынки должны быть заинтересованы природоохранные структуры, - сообщил Айдын Кыдырманов.



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