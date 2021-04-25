Краснокнижных уриалов снял на видео блогер из Актау

- Спасибо друзьям, которые помогли найти и научили «тонкостям» поисков этих удивительных созданий. Неописуемое удовольствие было наблюдать за тем, как эти грациозные создания ловко бегали по крутым скалам. Не меньшей радостью было наблюдать за большим количеством молодняка. Значит, не всё потеряно, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Поиски устюртских уриалов, как говорит сам Азамат Сарсенбаев, увенчались успехом спустя несколько недель.Видео с краснокнижными уриалами Азамат Сарсенбаев разместил вчера, 24 апреля, на своей странице в Facebook.Устюртский уриал (Ovis vignei (orientalis) arkal) занесён в Красную книгу Казахстана. Распространён он в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.Относится уриал к роду бараны и образует вид, обитающий в западных районах Центральной Азии - это юго-западная часть Казахстана, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, северо-восточный Иран, Пакистан, северные районы Индии. Обитают представители вида на крутых травянистых склонах на высоте до шести тысяч метров над уровнем моря.