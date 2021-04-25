«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 25 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.73 KZT
  • €1 = 519.29 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 2805

Краснокнижных уриалов снял на видео блогер из Актау

Житель Актау Азамат Сарсенбаев застал скопление млекопитающих в Тупкараганском районе.

Кадр видео
Поиски устюртских уриалов, как говорит сам Азамат Сарсенбаев, увенчались успехом спустя несколько недель.

- Спасибо друзьям, которые помогли найти и научили «тонкостям» поисков этих удивительных созданий. Неописуемое удовольствие было наблюдать за тем, как эти грациозные создания ловко бегали по крутым скалам. Не меньшей радостью было наблюдать за большим количеством молодняка. Значит, не всё потеряно, - поделился Азамат Сарсенбаев.


Видео с краснокнижными уриалами Азамат Сарсенбаев разместил вчера, 24 апреля, на своей странице в Facebook.

Для справки:

Устюртский уриал (Ovis vignei (orientalis) arkal) занесён в Красную книгу Казахстана. Распространён он в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

Относится уриал к роду бараны и образует вид, обитающий в западных районах Центральной Азии - это юго-западная часть Казахстана, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, северо-восточный Иран, Пакистан, северные районы Индии. Обитают представители вида на крутых травянистых склонах на высоте до шести тысяч метров над уровнем моря.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Мимоза (Посетители) Сегодня, 16:53
Тот случай, когда о Казахстане узнают и без Экспо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • DAD
  • Ивановна
  • касым
 M.A. (Посетители) Сегодня, 14:33
Видео впечатляющее, надеюсь только, что все желающие с дронами не начнут постоянно беспокоить всех этих птиц и животных ради лайков и популярности в сети.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 13:55
Красота! Супер!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика