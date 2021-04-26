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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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Погоня за людьми с оружием попала на видео в Кызылсае

На территории Кызылсайского природного парка инспекторы задержали четырех вооруженных людей с тушкой архара. Об этом сообщил Талгат Аленов, государственный инспектор Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Кадр из видеоматериала
Вооруженных людей задержали в Кызылсайском государственном природном парке 23 апреля. Природоохранные инспекторы попытались остановить автомобиль марки Toyota Hilux, который не подчинился законным требованиям инспекторов.

- Инспекторам удалось остановить транспорт. В ходе осмотра в нем обнаружили четырех граждан Республики Казахстан, охотничьи ружья с патронами, а неподалеку от места задержания нашли тушку архара, - сообщил Талгат Аленов.

На место происшествия вызвали следственную группу. Дополнительная информация, как уточнили в инспекции, не разглашается в интересах компетентных органов.

- В настоящее время ведутся следственные мероприятия, - добавил Талгат Аленов.

Как сообщил житель Актау Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Facebook, двое из числа задержанных являются участковыми инспекторами полиции Мангистауского района.

Погоня за людьми с оружием попала на видео в Кызылсае






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