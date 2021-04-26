Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев

Фото предоставлено департаментом ПС КНБ
Деревья были высажены вокруг здания департамента, а также в парке «Акбота».
Акция продолжилась покраской Стелы пограничникам Казахстана в Центральном парке «Акбота» Актау, уборкой и обновлением прилегающей территории департамента.
В пресс-службе департамента подчеркнули, что работы по благоустройству города будут продолжены.
Акция продолжилась покраской Стелы пограничникам Казахстана в Центральном парке «Акбота» Актау, уборкой и обновлением прилегающей территории департамента.
В пресс-службе департамента подчеркнули, что работы по благоустройству города будут продолжены.