«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.85 KZT
  • €1 = 519.95 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 157

Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев

Департаментом Пограничной службы КНБ Мангистауской области в рамках акции «Тридцать добрых дел», приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан, высажено 470 саженцев деревьев различных видов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Фото предоставлено департаментом ПС КНБ
Деревья были высажены вокруг здания департамента, а также в парке «Акбота».

Акция продолжилась покраской Стелы пограничникам Казахстана в Центральном парке «Акбота» Актау, уборкой и обновлением прилегающей территории департамента.

В пресс-службе департамента подчеркнули, что работы по благоустройству города будут продолжены.



Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Пограничники Мангистау высадили порядка 500 саженцев
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • Ну Ну
 крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 18:09
Что за моду взяли, сажать и в последствии не поливать, это как вообще?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика