Шашечки озеленителей: На площади «Ынтымак» выкопали деревья и пересадили их в новом микрорайоне Актау

По словам горожан, молодые деревья туи начали оперативно выкапывать сегодня утром, 28 апреля. Жители Актау забили в Сети тревогу.По информации чиновников, на месте выкопанных деревьев планируется посадить цветы, а туи перенесут в другое место.Молодые туи и кустарники были высажены на участках у культурного центра имени Кекилбаева в 19А микрорайоне, у Ассамблеи народа Казахстана, а также вдоль дороги в 17 микрорайоне.