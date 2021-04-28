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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 1502

Шашечки озеленителей: На площади «Ынтымак» выкопали деревья и пересадили их в новом микрорайоне Актау

Видеозапись с рабочими коммунальных служб, которые выкопали молодые деревья туи на площади «Ынтымак», прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

Пересадка молодых деревьев в Актау
По словам горожан, молодые деревья туи начали оперативно выкапывать сегодня утром, 28 апреля. Жители Актау забили в Сети тревогу.



По информации чиновников, на месте выкопанных деревьев планируется посадить цветы, а туи перенесут в другое место.

Шашечки озеленителей: На площади «Ынтымак» выкопали деревья и пересадили их в новом микрорайоне Актау


Молодые туи и кустарники были высажены на участках у культурного центра имени Кекилбаева в 19А микрорайоне, у Ассамблеи народа Казахстана, а также вдоль дороги в 17 микрорайоне.

Шашечки озеленителей: На площади «Ынтымак» выкопали деревья и пересадили их в новом микрорайоне Актау



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Комментарии ( 5 )

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fitter (Посетители) Сегодня, 20:30
tolk,
Просто распил бабла
 
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  • Ну Ну
 Космос (Посетители) Сегодня, 20:13
Варвары! Эти деревья уже погибли...
Туя не терпит подобного отношения, их пересаживают только в холодное время года, формируя из корней ледяной ком. Ледяной ком нужен для того, чтобы корневая система туи не изменила конфигурацию, тогда она приживётся на новом месте. Это такая особенность у туи. Да кому это нужно... ((( Варвары! ...и ворьё
 
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  • DAD
  • Космос
  • watlow
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:24
Чиновники забыли добавить что на эту никому не нужную абсолютно операцию по пересадке деревьев было выделено немало бабла...
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:43
Походу игра в шашки чтоб пыль в глаза пустить высоким гостям.
Кстати тополя практически все засохли напротив Грин парка, которые срочно посадили ,,не к приезду первого лица,,)))
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:38
Ну почему же столько ненужных движений? Ну почему нет грамотного руководителч? Сделали капельный полив , сломали капельный полив! Установили бочки,убрали бочки! Смонтировали пластиковые трубы ,выдернули пластиковые трубы! Посадили деревья, выдернули деревья!
Когда будет порядок с озеленением? Когда понесут наказание ответственные чиновники? Куда дели прошлогодний миллиард и кто ответит за засыхающие деревья?
 
 

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