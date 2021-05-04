Туристические жемчужины Мангистау: Стихийную свалку возле Форт-Шевченко сняли на видео

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео свалку, которая стихийно образовалась возле Форт-Шевченко. Он опубликовал видеоролик на своих страницах в соцсетях.- Эта стихийная свалка ничем не огорожена, никем не контролируется и не регулируется, люди просто приезжают сюда и скидывают весь свой мусор, и который мангистауский ветер развеивает по всей бескрайней степи Тупкараганского района, - написал Азамат Сарсенбаев в посте.В своем комментарии он ужаснулся тому, что свалку не только не расчистили, но и не огородили.- Это просто безумие, никогда не думал, что таким безобразным образом можно не замечать подобной проблемы. Очень жаль, что такая фундаментальная проблема, как утилизация бытовых отходов, остаётся на периферии в повестке проблем, которые нужно решать, - добавил Азамат Сарсенбаев.