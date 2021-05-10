Салют на Бозжыре сняли на видео

Видео с фейерверком в урочище Бозжыра сняли на видео 8 мая, накануне Дня Победы. Автор видео предположил, что таким образом неизвестные отмечали праздник.Пользователей социальных сетей возмутило такое отношение к уникальному природному комплексу. Они посчитали, что подобные мероприятия оказывают катастрофическое влияние на экосистему урочища.- Я не профессиональный эколог, но даже я понимаю, что это – по меньшей мере нереальный раздражитель для местной фауны. Это видео только укрепило меня во мнении, что за территорией Жабайушканского заказника нужен строжайший контроль, нормальные цивилизованные условия и персонал, который будет круглосуточно следить за порядком, - написал один из пользователей.