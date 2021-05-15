Несколько авто на Тенгизе «законсервировали» из-за гнезд птиц

Скриншот видеоматериала
Видео с тремя пикапами, оцепленными специальной лентой, появилось в социальных сетях.
На стекле одной из машин прикреплено предупреждение о том, что это «место гнездования птиц».
В пресс-службе компании «Тенгизшевройл», как сообщает Tengrinews.kz, подтвердили данный факт.
- На Тенгизе на парковке в автомобиле были обнаружены три гнезда. Согласно процедуре управления биоразнообразием ТШО, орнитолог провел инспекцию и установил, что одно гнездо находится в активной стадии инкубации. Работа автомобилей будет приостановлена еще минимум на 14 дней до вылета птенцов из гнезда, - сообщили в пресс-службе компании.
В компании отметили, что гнезда белой трясогузки будут на постоянном контроле орнитолога. Специалист будет регулярно их проверять до окончания гнездования.
На стекле одной из машин прикреплено предупреждение о том, что это «место гнездования птиц».
В пресс-службе компании «Тенгизшевройл», как сообщает Tengrinews.kz, подтвердили данный факт.
- На Тенгизе на парковке в автомобиле были обнаружены три гнезда. Согласно процедуре управления биоразнообразием ТШО, орнитолог провел инспекцию и установил, что одно гнездо находится в активной стадии инкубации. Работа автомобилей будет приостановлена еще минимум на 14 дней до вылета птенцов из гнезда, - сообщили в пресс-службе компании.
В компании отметили, что гнезда белой трясогузки будут на постоянном контроле орнитолога. Специалист будет регулярно их проверять до окончания гнездования.