На неприятный запах снова жалуются жители Актау

- И нам снова приходится это терпеть. Жара - окна открыты и не закрыть. Когда это уже прекратится? Зла не хватает! Хватит людей травить, - жалуется местная жительница.

Неприятный запах местные жители стали ощущать с вечера 22 мая.На автоматическом стационарном посту в 33 микрорайоне, согласно показателям в приложении «AirKz», по данным на 23:00 22 мая показано повышение уровня загрязнения оксидом углерода (1330).Кроме этого, в атмосферном воздухе зафиксирован высокий уровень концентрации сероводорода (4,4).Уровень диоксида азота также показывает высокий уровень концентрации (171).Подобная ситуация наблюдается и с мелкодисперсными частицами РМ 10 (220).Lada.kz ожидает официальный комментарий от РГП «Казгидромет».