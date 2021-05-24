«Без общественников озеро превратилось бы в свалку»: Защитники Караколя подвергли критике действия инспекторов

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

По словам Адильбека Козыбакова, общественники с 2004 года поднимают вопрос нарушений экологического законодательства на Караколе, которое является особо охраняемой природной территорией.



- За прошедшие 17 лет было проведено, наверное, более 100 субботников, в том числе в рамках Международной природоохранной акции «Марш парков», при технической поддержке ТОО «МАЭК-Казатомпром», которое в свою очередь является природопользователем данного водно-болотного угодья. Ежегодно либо ко Всемирному дню водно-болотных угодий, либо ко Дню биоразнообразия, либо ко Дню охраны окружающей среды проводятся круглые столы и другие мероприятия, на которых экоактивисты не только поднимают проблемы Караколя, но и предлагают различные пути решения, - сообщил Адильбек Козыбаков.



По его словам, должностные лица, обязанные обеспечивать соблюдение природоохранного законодательства, ненадлежащим образом относятся к своим служебным обязанностям.



Как отметила Бахытгуль Жаксылыкова, координатор по экологии Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления (НИШ ХБН), природные условия на Караколе не позволяют проводить образовательные мероприятия.



- Наша школа с 2015 года регулярно участвует в различных мероприятиях, организуемых на Караколе. Это и субботники «Марш парков», и Международный зимний учет птиц, и сезонные наблюдения за пернатыми обитателями озера, и систематические анализы проб воды, грунта и воздуха с помощью портативной лаборатории «PASCO». Особенно часто мы проводим субботники, поражаясь тому, как быстро загрязняются берега озера. Это означает лишь одно – реальный контроль со стороны контролирующих органов не проводится. Как мы можем воспитывать в детях любовь к природе, если они видят со стороны взрослых такое равнодушие?, – выразила свое возмущение педагог.



Экоактивисты продемонстрировали фотоотчеты с озера, на которых были заметны стеклянные бутылки из-под спиртного, пластиковые отходы и стреляные гильзы от охотничьих ружей. Они отметили, что на одном из участков берега образовалась стихийная свалка бытовых и строительных отходов. Нурбол Окуов, член Регионального экологического совета ассоциации «Ecojer», отметил, что без участия активистов экологическая обстановка на Караколе была бы еще хуже.



- Получается, если бы общественники не поднимали на протяжении стольких лет проблемные вопросы Караколя, то территория заказника превратилась бы в проходной двор, в свалку? Как можно настолько пренебрежительно относиться к своим обязанностям, за которые они получают зарплату?, – спросил Нурбол Окуов.



По словам участников круглого стола, инспекторы территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира патрулируют территорию озера только с 09:00 до 18:00. Активисты пришли к выводу, что руководство инспекции и Устюртского заповедника прямо или косвенно самоустранилось от выполнения своих обязанностей по сохранению озера Караколь. Они добавили, что руководство данных структур отказалось присутствовать на круглом столе.



- Данное водно-болотное угодье является продуктом производственной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром». Это предприятие было обязано оградить данный периметр и обеспечить охранный пост с видеофиксацией, но не сделало этого, и это является причиной сложившейся проблемы. Представители ТОО «МАЭК-Казатомпром» также не приняли участия в работе заседания ни офлайн, ни онлайн, - заключил Адильбек Козыбаков.



В ходе круглого стола предложили обратиться с коллективным письмом на имя министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Участники отметили, что плачевное состояние Караколя препятствует развитию такого вида туризма как бердвотчинг (визуальное наблюдение за птицами) и останавливает иностранных бердвотчингистов от посещения региона.