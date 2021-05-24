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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:55

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«Без общественников озеро превратилось бы в свалку»: Защитники Караколя подвергли критике действия инспекторов

Экологические активисты, привлекающие внимание к проблемам озера Караколь в Мангистауской области, осудили действия местных инспекторов территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По их словам, на территории озера годами не соблюдается природоохранное законодательство. Об этом сообщил Адильбек Козыбаков, член Регионального экологического совета по Мангистауской области Казахстанской ассоциации «Ecojer».

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По словам Адильбека Козыбакова, общественники с 2004 года поднимают вопрос нарушений экологического законодательства на Караколе, которое является особо охраняемой природной территорией.

- За прошедшие 17 лет было проведено, наверное, более 100 субботников, в том числе в рамках Международной природоохранной акции «Марш парков», при технической поддержке ТОО «МАЭК-Казатомпром», которое в свою очередь является природопользователем данного водно-болотного угодья. Ежегодно либо ко Всемирному дню водно-болотных угодий, либо ко Дню биоразнообразия, либо ко Дню охраны окружающей среды проводятся круглые столы и другие мероприятия, на которых экоактивисты не только поднимают проблемы Караколя, но и предлагают различные пути решения, - сообщил Адильбек Козыбаков.

По его словам, должностные лица, обязанные обеспечивать соблюдение природоохранного законодательства, ненадлежащим образом относятся к своим служебным обязанностям.

Как отметила Бахытгуль Жаксылыкова, координатор по экологии Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления (НИШ ХБН), природные условия на Караколе не позволяют проводить образовательные мероприятия.

- Наша школа с 2015 года регулярно участвует в различных мероприятиях, организуемых на Караколе. Это и субботники «Марш парков», и Международный зимний учет птиц, и сезонные наблюдения за пернатыми обитателями озера, и систематические анализы проб воды, грунта и воздуха с помощью портативной лаборатории «PASCO». Особенно часто мы проводим субботники, поражаясь тому, как быстро загрязняются берега озера. Это означает лишь одно – реальный контроль со стороны контролирующих органов не проводится. Как мы можем воспитывать в детях любовь к природе, если они видят со стороны взрослых такое равнодушие?, – выразила свое возмущение педагог.

Экоактивисты продемонстрировали фотоотчеты с озера, на которых были заметны стеклянные бутылки из-под спиртного, пластиковые отходы и стреляные гильзы от охотничьих ружей. Они отметили, что на одном из участков берега образовалась стихийная свалка бытовых и строительных отходов. Нурбол Окуов, член Регионального экологического совета ассоциации «Ecojer», отметил, что без участия активистов экологическая обстановка на Караколе была бы еще хуже.

- Получается, если бы общественники не поднимали на протяжении стольких лет проблемные вопросы Караколя, то территория заказника превратилась бы в проходной двор, в свалку? Как можно настолько пренебрежительно относиться к своим обязанностям, за которые они получают зарплату?, – спросил Нурбол Окуов.

По словам участников круглого стола, инспекторы территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира патрулируют территорию озера только с 09:00 до 18:00. Активисты пришли к выводу, что руководство инспекции и Устюртского заповедника прямо или косвенно самоустранилось от выполнения своих обязанностей по сохранению озера Караколь. Они добавили, что руководство данных структур отказалось присутствовать на круглом столе.

- Данное водно-болотное угодье является продуктом производственной деятельности товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром». Это предприятие было обязано оградить данный периметр и обеспечить охранный пост с видеофиксацией, но не сделало этого, и это является причиной сложившейся проблемы. Представители ТОО «МАЭК-Казатомпром» также не приняли участия в работе заседания ни офлайн, ни онлайн, - заключил Адильбек Козыбаков.

В ходе круглого стола предложили обратиться с коллективным письмом на имя министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Участники отметили, что плачевное состояние Караколя препятствует развитию такого вида туризма как бердвотчинг (визуальное наблюдение за птицами) и останавливает иностранных бердвотчингистов от посещения региона.



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