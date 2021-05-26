Дождь с градом затруднил движение на трассе Актау - Жанаозен

Местный водитель снял на видео дождь с градом, который мешает передвижению на трассе республиканского значения Актау - Жанаозен.По информации синоптиков, сегодня, 26 мая, осадков в регионе не ожидалось, но дождь в районе Жанаозена прошёл.По данным rp5.kz, в ночь на 27 мая в Мангистау возможны небольшие осадки.