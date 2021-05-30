Пни с личинками могут погубить здоровые деревья в парке Актау

- Зачем их оставлять, чтобы окончательно погубить весь зелёный фонд. Это надо всё убирать и сжигать, а на их месте сажать новые молодые деревья. Просто невозможно. Как бороться с этим непрофессионализмом? - негодует местная жительница.

По словам местной жительницы Виктории, в пнях обитают личинки, которые разводятся и переносятся на другие деревья.Также Виктория заявила, что молодые деревья погибают от машинок, которые сдают в аренду в парке «Акбота».Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.