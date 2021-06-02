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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 909

Листву на деревьях уничтожили насекомые в сквере Победы в Актау

Большая часть листвы на деревьях уже погибла от вредителей. В городском акимате сообщили о проведённых работах в сквере.

Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 2 июня, в первой половине дня снято на видео состояние зелёных насаждений в сквере Победы в 7 микрорайоне.



Личинки активно поедают листья деревьев.

Местами в сквере имеется сухостой.

При этом коммунальные службы осуществляют полив зелёных насаждений.

В городском акимате сообщили, что обработку деревьев от насекомых в сквере Победы провели сегодня, 2 июня.

Листву на деревьях уничтожили насекомые в сквере Победы в Актау





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Комментарии ( 6 )

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  • Tankushka
  • TU-154
  • Космос
  • Юрий Спассков
  • Абвгд
  • Ирон
  • Expert
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:31
После драки кулаками не машут.
Надо было обрабатывать деревья до того, как вредители листья сожрут.
Каждый год одно и тоже. Акимат людей не слышит.
 
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  • Tankushka
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  • Абвгд
  • Expert
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:07
Месяц прошел как листву насекомые жрут, а они только опомнились, Ёкимат bazar
Гать их всех надо в шею hammer
 
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  • Ingul
  • Tankushka
  • TU-154
  • ЁмоЁ
  • Абвгд
  • Expert
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:58
Ветер дома ломает, насекомые деревья жрут, а акимат только "сообщает" об этом, бездельники! Город и его проблемы сами по-себе, бездельники сами по-себе...
Вчера родились, что-ли? Каждый год одно и то же. Где плановая и системная работа?
 
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  • TU-154
  • Абвгд
  • Expert
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:54
Отключите свет в акиматах, пусть они окна откроют, посмотрят на улицу, ужаснутся от вида деревьев, пылью с улиц подышат... Чинуш не жалко совсем... Совсем....
 
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  • Ну Ну
  • Галина63
  • TU-154
  • Expert
 Кари (Посетители) Сегодня, 14:32
К следующему году зелени вообще не останется, бедные деревья выживали из-за отсутствия воды, теперь добавок насекомые help
 
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  • Tankushka
  • Expert
 Око (Посетители) Сегодня, 14:27
Во всем городе карагач голый стоит :(

всё вижу
 
 

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