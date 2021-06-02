Листву на деревьях уничтожили насекомые в сквере Победы в Актау

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Сегодня, 2 июня, в первой половине дня снято на видео состояние зелёных насаждений в сквере Победы в 7 микрорайоне.Личинки активно поедают листья деревьев.Местами в сквере имеется сухостой.При этом коммунальные службы осуществляют полив зелёных насаждений.В городском акимате сообщили, что обработку деревьев от насекомых в сквере Победы провели сегодня, 2 июня.