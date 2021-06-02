Власти одобрили проект канала Кашаган по дну Каспия: Что будет с морскими обитателями?

- Со дна Каспия снимут более 18,5 миллиона кубометров грунта на площади около 29 миллионов квадратных метров. Ожидается, что фрезерные земснаряды будут срезать дно моря в заповедной зоне Северного Каспия, примерно в 70 километрах от Атырау. По официальным данным, уровень моря в этой части снизился более чем на метр, - сообщает издание.

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫЖИВАЕМОСТИ - НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ

Ситуационная карта-схема района, где планируются дноуглубительные работы. Фото с сайта NCOC.

МОРСКОЕ МЕЛКОВОДЬЕ И БОЛЬШАЯ НЕФТЬ

ДНОУБИВАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ?

«КОГДА ТЕРЯЕШЬ ГОЛОВУ, О ВОЛОСАХ УЖЕ НЕ ДУМАЕШЬ»

- Считается, что раз в год там проходит косяк частиковых рыб. Если честно говорить, там всегда было самоизливание нефти — откуда узнали-то про Кашаган! Нефть-то сернистая и уничтожала всё всегда ещё с начала освоения проекта, то есть это бедный район на рыбу и вообще биологию. Единственное, зимой там на льду происходит линька тюленей, — говорит Артур Шахназарян.

- Они не могут разделить нефть от газа. Добыли за три-четыре года столько, сколько должны были добыть за год. Не то, чтобы добывают, а цедят нефть. Заканчивается первый этап освоения, и компания разрабатывает проект полного освоения месторождения до 2054 года. Он вступит в силу со следующего года, и ещё более провальный, чем можно представить. Но власти наши не смогут отказать, - рассказал эксперт.

ДЕПУТАТЫ ТОЖЕ БЕСПОКОЯТСЯ И ПРОСЯТ НОВЫЙ ОВОС

Фрезерный земснаряд. Фото с сайта NCOC.

КАНАЛ И ТЮЛЕНИ. БУДЕТ ИЗЪЯТА ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ЗИМНИХ ЛЕЖБИЩ

- Наши исследования показали, что тюлени уже не могут залегать в тех местах, где залегали, к примеру, лет пять-десять назад, и сдвигаются в глубь моря, ищут новые шелыги и острова, - рассказал Миргалий Баймуканов.

- Нефтяная отрасль требует строительства инфраструктуры по ее обслуживанию. Надо выбирать те мероприятия, которые в наименьшей степени воздействуют на море. Единственное, что смущает, — в проекте ОВОС написано, что будет изъята территория для зимних лежбищ. Это надо проверять, - делится Миргалий Баймуканов.

Туша мёртвого тюленя на берегу Каспийского моря. Баутино, Мангистауская область, 27 апреля 2013 года.

БИТВА «АГАШЕК» ЗА ТЕНДЕР И КАШАГАН НА СУШЕ

- Море мелеет. Проект абсолютно абсурдный и бессмысленный, потому что ещё лет через восемь море уйдёт от берегов ещё дальше, и оголится дно. Почему они раньше не подумали об этом, хотя ещё в 2018 года рассматривали эту проблему? За три года можно было закупить суда с низкой осадкой и не ставить сейчас в спешном порядке перед общественностью эту головную боль. Да, проект решит какие-то краткосрочные задачи по логистике, а дальше? — задаётся вопросами эколог.

- Мы, как дураки, играем в эту игру абсолютно вслепую, и они ещё над нами потешаются и придают этому всему экологическое звучание и значение. А на самом деле там идёт драка из-за финансовых потоков, которые обеспечивают строительство этих каналов, - добавила эколог.

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА СЕРОВОДОРОДА ПРИСУТСТВУЕТ ПОСТОЯННО»

Схема размещения основных объектов месторождения Кашаган. Фото с сайта NCOC.

NCOC НЕ ОГЛАШАЕТ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Данный канал необходим нефтяникам для доступа судов на месторождение Кашаган. Общественные деятели считают, что это навредит экологической системе Каспия. Тем более Каспий ежегодно мелеет.Невзирая на споры на общественных слушаниях, выигравшая тендер подрядная организация уже готовит спецтехнику для начала строительства, которое запланировано в этом месяце. Канал намерены построить до конца 2023 года.Компания планирует прорыть канал длиной 56 километров, глубиной в полметра и шириной от 80 до 115 метров.Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта проводила проектная организация ТОО «SED» из Алматы. Суммарная величина ущерба для морских и пресноводных организмов от строительства каналов составит более 6 миллионов долларов — более двух с половиной миллиардов тенге. Гибель будет происходить почти на всех этапах дноуглубительных работ. Коэффициент выживаемости бентоса (организмов, обитающих на морском дне) и планктона на месте проведения работ, согласно исследованиям, составит ноль процентов.В проекте сообщается, что никакого воздействия на промышленное рыболовство оказано не будет. Тут же автор проекта сообщает, что в результате строительства каналов часть акватории моря, на которой раньше могли размещаться тюлени для выведения детёнышей, будет изъята из площади обитания.В заключении говорится, что проект не приведёт к каким-либо ухудшениям условий жизни и здоровья населения на сопредельных территориях, но приведёт к незначительным изменениям окружающей среды.Инициаторы ожидают от проекта создание новых рабочих мест, использование местных материалов и услуг, обучение и повышение квалификации местных кадров, улучшение инфраструктуры и роста экономики региона.Экологи и общественники не разделяют оптимистичных прогнозов NCOC. Это продемонстрировали общественные слушания, которые организовало управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области. Согласно протоколу на сайте NCOC от 21 сентября 2020 года, слушания с участием 122 человек прошли за два часа в онлайн-формате.Директор по охране здоровья, труда, окружающей среды и безопасности NCOC Куанышбек Муханов заявил на слушаниях, что из-за падения уровня моря на территории морских объектов компании возникла острая необходимость прокладки подъездных каналов к существующим искусственным островам для обеспечения безопасности и логистической необходимости производства, которые напрямую влияют на добычу нефти.Большинство вопросов касались рисков для морского биоразнообразия.В NCOC не исключают тот факт, что при стабильном падении уровня моря предположительно к 2040–2050 годам эти каналы могут стать нефункциональными.На замечание эколога компания ответила, что преграждение доступа к нерестилищам осетровых рыб по результатам проектных решений и проведённой оценки воздействия не предполагается.Во время работ, как заверили в NCOC, на месте будут находиться специалисты и наблюдать за поведением тюленей, птиц и рыб.Организаторы слушаний обещали учесть все замечания и предложения общественности.В департаменте экологии по Атырауской области сообщили, что проект поступил на рассмотрение в конце декабря 2020 года. В январе 2021 года департамент выдал отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в связи с тем, что в NCOC не полностью устранили ранее направленные ведомством замечания. В феврале проект был вновь направлен в департамент и в марте одобрен профильными комитетами министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также министерства сельского хозяйства.Как сообщается в ответе департамента на запрос издательства Азаттык, 6 мая место будущих дноуглубительных работ на месторождении Кашаган посетили председатель комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Зулфухар Жолдасов и глава комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов.В тот же день в Атырау провели круглый стол с участием госструктур, учёных, общественности, журналистов и NCOC. Участники пришли к выводу, что проект обусловлен необходимостью решения логистики жизнеобеспечения производства и реагирования на аварийные ситуации, с учётом экологических, технических и экономических рисков, а про дноуглубительные работы написали, что они являются наиболее оправданным решением в краткосрочной перспективе.Государственные органы согласились с утверждениями NCOC по поводу того, что во время работ влияние на популяцию тюленей не предвидится, а на рыбные запасы сравнительно малы.Компании в очередной раз рекомендовали широко освещать общественности ход строительства проекта и ежеквартально проводить встречи.Журналист и эксперт в нефтегазовой отрасли Артур Шахназарян считает, что если не провести дноуглубительные работы, то компания не успеет вовремя поменять оборудование на месторождении, и это может привести к аварийным ситуациям.По его словам, на Кашагане высокое содержание сероводорода и метанола, которые приводят в негодность трубы и всё оборудование. Если они вовремя его не поменяют, то это может привести к угрозе.По мнению эксперта, рыбы в тех местах никогда не было, так как глубина составляет один метр.Разработка Кашагана, как считает Артур Шахназарян, технологически провальный проект.В конце апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил не затягивать со сроками и ускорить процесс полного освоения Кашагана.В начале марта министр энергетики Нурлан Ногаев сообщил, что в настоящее время все объекты этапа опытно-промышленной разработки Кашагана введены в эксплуатацию, производственная мощность составляет 400 тысяч баррелей в сутки, но в связи с ограничениями, введенными министерством с мая 2020 года, средняя суточная добыча поддерживается на уровне 280 тысяч баррелей.По словам министра, в 2021 году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья с месторождения мощностью 1,1 миллиарда кубометров сырого газа, стоимостью 860 миллионов долларов.К требованиям экологов и общественников подключились депутаты мажилиса парламента, по мнению которых неблагоприятная экологическая ситуация, складывающаяся в акватории Каспийского моря, вызывает обоснованную обеспокоенность общественности.Дюсенбай Турганов, депутат мажилиса от «Нур Отана», член комитета по вопросам экологии и природопользованию, вместе с группой депутатов инициировал 26 мая запрос на имя заместителя премьер-министра страны Романа Скляра.Депутаты напомнили вице-премьеру, что по экологическому кодексу северная часть Каспийского моря отнесена к государственной заповедной зоне и имеет особый статус и ограничения в природопользовании, проведении инженерно-строительных работ.Депутаты также сослались на ратифицированную в 2005 году «Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря» между Казахстаном, Россией, Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном.Мажилисмены попросили вице-премьера ответить на ряд вопросов, среди которых «Согласовывался ли проект со странами прикаспийского региона?».Под запросом подписались шестеро депутатов от «Нур Отана» и один депутат от партии «Ак жол».О возможном воздействии на тюленей в проекте ОВОС упоминается в нескольких главах. Разработчики проекта говорят о незначительном влиянии на тюленей дноуглубительных работ.По данным исполнительного директора Казахстанского агентства прикладной экологии Фёдора Климова, самое негативное воздействие на тюленей могло быть оказано зимой, при этом уверяет, что зимой дноуглубительных работ нет.Кандидат биологических наук и директор Института гидробиологии и экологии в Алматы Миргалий Баймуканов отметил, что приспосабливаются к понижению уровня моря.За последние годы численность тюленей, по его данным, стабилизировалась. Это прежде всего связано с запретом на официальный промысел, который существовал до 2006 года.По оценке Миргалия Баймуканова, сейчас можно говорить более чем о ста тысячах особей, живущих на Каспии. Окончательные результаты подсчёта будут известные этой осенью. В этом году специалисты ожидают рождение более 60 тысяч щенков.В случае, если произойдёт какой-то залповый выброс на месторождении, то будет массовая гибель и катастрофа, потому что они как раз сконцентрированы вблизи нефтяных разработок, считает Миргалий Баймуканов.Последний случай массовой гибели тюленей, по словам учёного, был в 2017 году. В Мангистауской области было найдено более 240 туш.Этой весной, по словам Баймуканова, в районе западного побережья мыса Тюп-Караган, месторождения Каламкас и залива Комсомолец было обнаружено 72 мёртвых тюленя.Результаты проб, по его словам, показали, что это не связано с загрязняющими веществами.Казахстанский эколог Галина Чернова утверждает, что рытьё каналов будет оказывать большое негативное воздействие на акваторию казахстанского сектора (Северо-Восточного) Каспия.По расчётам немецких учёных, как сказала Галина Чернова, море будет и дальше отступать, минимум, до 2054 года. Есть реальная угроза, что Кашаган останется вообще на суше.Эколог и её единомышленники настаивают на том, чтобы ОВОС прошёл дополнительное согласование с новыми общественными слушаниями.В начале апреля инициативная группа казахстанцев начала собирать в Сети подписи под петицией против строительства каналов. Меньше чем за два месяца подписались более 20,5 тысячи человек.С начала добычи нефти на Кашагане, как заявляет эколог Галина Чернова, в атмосфере Атырау наблюдается превышение ПДК по содержанию сероводорода в несколько раз.В областном департаменте экологии сообщают, что, в основном, атыраусцы жалуются на запах сероводорода со стороны Атырауского нефтеперерабатывающего завода, от полей испарения «Тухлая балка» и «Квадрат».В ведомстве заверяют, что «в целях улучшения ситуации местные власти утвердили дорожную карту по решению экологических проблем Атырауской области», в рамках которой в ближайшие годы предусматриваются рекультивации полей испарения.В NCOC сообщают, что проект поддержан научным сообществом и местными властями. Как подтверждение на сайте комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов опубликовано сообщение под названием «Каспий не пострадает», в котором говорится, что компания берёт на себя всю ответственность по возмещению неизбежного ущерба.Согласно ответу отдела по внешним связям компании NCOC, техническим автором проекта судоходных каналов является ТОО «Witteveen+Bos Caspian», являющееся дочерней компанией «Witteveen+Bos Consulting Engineers B», зарегистрированной в Нидерландах.Проект, по данным NCOC, будет реализовываться совместным предприятием казахстанского подрядчика и международной компании.Сумму проекта в компании не оглашают.Компания NCOC добывает нефть и газ с Кашагана от лица семи участников консорциума в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года.Разрабатываемый участок площадью 5600 квадратных километров, кроме Кашагана, включает в себя месторождения Актоты и Кайран.Доли членов консорциума в проекте:Кашаган является одним из крупнейших в мире разведанных за последние 40 лет месторождений нефти. Его запасы составляют примерно 9–13 миллиардов баррелей нефти. Учитывая сложность добычи, суровые климатические и экологические условия, Кашаган является наиболее сложным отраслевым проектом в мире.