Землетрясение произошло на Каспии в 411 километрах от Актау

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Как сообщает республиканский Центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана(НАНА), в акватории Каспия 2 июня зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3 балла.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 км. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты гипоцентра 40.02 N, 50.10 E.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 км. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты гипоцентра 40.02 N, 50.10 E.
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