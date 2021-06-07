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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 575

За пять лет в Мангистау планируют высадить более миллиона саженцев саксаула

«Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения по Мангистауской области на 2021-2025 годы» разработали по поручению президента Республики Казахстан. Об этом сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Иллюстративное фото из открытых источников
Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы разработали в Мангистау. Как сообщили в инспекции, его создали по поручению президента Республики Казахстан от 1 сентября прошлого года, в рамках которого в ближайшие пять лет посадить два миллиарда деревьев на территории государственного лесного фонда.

- Посадка саженцев, а тем более их приживаемость в таких почвенных климатических условиях Мангистауской области, где к тому же очень высокая температура воздуха – сложная задача, - рассказали специалисты отдела леса и особо охраняемых природных территорий.

В рамках комплексного плана планируется высадить более миллиона саженцев саксаула на площади более пяти тысяч гектаров. Сажать деревья будут на территориях Бейнеуского и Самского государственных учреждений по охране лесов и животного мира.



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