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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 112

Участок железной дороги размыло в Мангистау

Размытое железнодорожное полотно сняли на участке Мангистау-Шетпе.

Кадр видео
Бурный водяной поток, который смыл участок железной дороги, запечатлели на видео вчера вечером, 3 июля, между разъездом №14 и №15.

На кадрах ролика видно, что данный инцидент привёл к остановке железнодорожного состава.

По данным синоптиков, 1 и 2 июля в регионе прогнозировали грозы.



Напомним, вчера в Жанаозене после пыльной бури прошёл ливневый дождь с грозой.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:37
Это не стихия, это наша безалаберность.
Такое случалось и много лет тому назад.
Уже пора бы определиться, где надо или поднять дорогу или выполнить отводные каналы.
 
 

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