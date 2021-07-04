Участок железной дороги размыло в Мангистау

Кадр видео
Бурный водяной поток, который смыл участок железной дороги, запечатлели на видео вчера вечером, 3 июля, между разъездом №14 и №15.
На кадрах ролика видно, что данный инцидент привёл к остановке железнодорожного состава.
По данным синоптиков, 1 и 2 июля в регионе прогнозировали грозы.
Напомним, вчера в Жанаозене после пыльной бури прошёл ливневый дождь с грозой.
На кадрах ролика видно, что данный инцидент привёл к остановке железнодорожного состава.
По данным синоптиков, 1 и 2 июля в регионе прогнозировали грозы.
Напомним, вчера в Жанаозене после пыльной бури прошёл ливневый дождь с грозой.