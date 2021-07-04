Выброшенный на берег моллюск удивил жителя Актау

В бассейне Каспийского моря, по словам Жанны Баймукановой, обитают около 200 видов морских и пресноводных моллюсков. Они относятся к двум классам - Bivalvia (Двустворчатые) и Gastropoda (Брюхоногие).На фотографии изображен моллюск, относящийся к брюхоногим.В акватории Каспия насчитывается более 90 видов брюхоногих моллюсков.На Тёплом пляже сегодня, 4 июля, также были замечены живые двустворчатые моллюски.