Бейнеу накрыла пыльная буря

Жители Бейнеу сообщили, что сегодня вечером, 4 июля, примерно в 19:30 начала подниматься пыль. На улицах плохая видимость.Рассылки от службы спасения 112 по поводу возникновения пыльных бурь 4 июля в регионе не было.Служба спасения сообщает, что 5 и 6 июля в Мангистауской области возможна угроза степного пожара.