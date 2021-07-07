Неустойчивую погоду до конца июля прогнозируют в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова

В связи с влиянием на территории региона обширного антициклона с 1 по 6 июля днём наблюдалась сильная жара. В Мангистауском, Каракиянском и Бейнеуских районах температура воздуха доходила до +45°С.



В ближайшие сутки под влиянием южного циклона ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, а также усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей. Основной температурный фон ночью составит +20-25°С, на северо-востоке области +17°С, на западе +27°С.



А 9-10 июля ночью ожидается +20-25°С, на северо-востоке +17°С, на западе области +25°С.



Во второй и в третьей декадах возможно колебание температуры от +30-35°С, на юге +38°С, до +35-40°С, местами +32°С.



В июле ожидается осадков меньше нормы (норма составляет 8-18 миллиметров).