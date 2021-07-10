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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 578

Стихийную свалку в одном из сел Мангистау запечатлел блогер

На кадрах видно, как крупный рогатый скот «пасется» на захламленной отходами территории в районе села Саин-Шапагатов. Фото со стихийной свалкой опубликовал у себя на странице в Facebook блогер Азамат Сарсенбаев.

Фото Азамата Сарсенбаева
Фото стихийной свалки в районе села Саин-Шапагатов опубликовали в Сети сегодня, 10 июля.

Азамат Сарсенбаев запечатлел животных, которые питаются мусором и отходами.

Стихийную свалку в одном из сел Мангистау запечатлел блогер


Блогер отметил, что данная территория является частной, и принадлежит компании, занимающейся обслуживанием трубопровода, ведущего к интегрированному газохимическому комплексу в Атырауской области.

- Огромная территория постепенно превращающаяся в стихийную свалку, крупный рогатый скот охотно роется и поедает весь скопившиеся мусор и отходы, а мы, городские жители, потом с радостью покупаем «натуральное молоко, сметану, курт, творог из аула, - сетует Сарсенбаев.

Автор снимков задался вопросом, можно ли привлечь к ответственности компанию, которая владеет этим земельным участком.

- Можно ли обязать вести контроль за стихийной свалкой или хотя бы огородить какой-нибудь стеной саму свалку, чтобы мусор не разлетался по всей степи?, - поинтересовался Азамат Сарсенбаев.

Стихийную свалку в одном из сел Мангистау запечатлел блогер


Он также отметил, что наблюдал в районе стихийной свалки многочисленные трупы животных.



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