Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау

- Таким образом мы хотим привить окружающим стремление жить в чистоте. Основная цель — это положительные отзывы туристов о нашем чистом и уютном городе. Будем мониторить дальше, и по месту скопления большого количества мусора проводить акции и субботники, - поделился Роман Уразимбетов.

Организатором мероприятия выступил президент федерации шахмат Мангистауской области Анвар Шайхымов, который привлёк около 20 друзей. Поддержала акцию и семья президента федерации грепплинга AIGA Мангистауской области Романа Уразимбетова.Роман Уразимбетов с супругой и тремя детьми запустили акцию для привлечения к субботнику горожан. Они предлагали в обмен на мешок с мусором чашку холодного чая или кофе.Жители Актау с удовольствием подходили и поддерживали участников акции. Перчатки и мусорные пакеты им выдавались бесплатно. В итоге получилось собрать 30 мешков с мусором.После 23:00 взрослые уже без детей принялись благоустраивать набережную у инсталляции «I love Aktau»: очистили, покрасили, отремонтировали урны и скамейки, фонарные столбы и отмыли ограждения.