«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Июля
+28...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.47 KZT
  • €1 = 504.04 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 323

Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау

Участников субботника 17 июля на территории набережной 14 микрорайона порадовала ответная реакция горожан.

Фото предоставил Роман Уразимбетов. До и после
Организатором мероприятия выступил президент федерации шахмат Мангистауской области Анвар Шайхымов, который привлёк около 20 друзей. Поддержала акцию и семья президента федерации грепплинга AIGA Мангистауской области Романа Уразимбетова.

Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау


Роман Уразимбетов с супругой и тремя детьми запустили акцию для привлечения к субботнику горожан. Они предлагали в обмен на мешок с мусором чашку холодного чая или кофе.

Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау


Жители Актау с удовольствием подходили и поддерживали участников акции. Перчатки и мусорные пакеты им выдавались бесплатно. В итоге получилось собрать 30 мешков с мусором.

После 23:00 взрослые уже без детей принялись благоустраивать набережную у инсталляции «I love Aktau»: очистили, покрасили, отремонтировали урны и скамейки, фонарные столбы и отмыли ограждения.

Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау

Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау


- Таким образом мы хотим привить окружающим стремление жить в чистоте. Основная цель — это положительные отзывы туристов о нашем чистом и уютном городе. Будем мониторить дальше, и по месту скопления большого количества мусора проводить акции и субботники, - поделился Роман Уразимбетов.


Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау

Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау

Мусор в обмен на напиток: Необычную акцию провели жители Актау





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 10:22
Сегодня в 7 утра вышли на набережку прогуляться. Сколько мусора! Я в шоке! Урны маленькие оказывается! Весь мусор не вмещают! Горы мусора вокруг урн. И вокруг киоски-жральни понаставлены! Даже инсталляция I LOVE AKTAU потерялась среди киосков. Впечатление жуткое.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:15
Акимату наверное понравилась эта акция.
С другой стороны, говорят, что чисто не там где метут, а там где не мусорят.
Что же касается организаторов и участников акции, то они конечно молодцы, спасибо им.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tom2005 (Посетители) Сегодня, 10:09
Молодцы!
Нужно было здесь написать о том что планируется такое мероприятие.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика