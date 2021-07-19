Новый канал напрямик из Каспия в Чёрное море планирует построить Россия

- Артерия, проложенная еще в 40-х годах прошлого века, явно не справляется с грузопотоками. Именно поэтому в Москве снова заговорили о реализации мегапроекта – канала «Евразия». Он призван соединить Западное побережье Каспия и Ростов-на-Дону почти по прямой линии. Гидротехнический объект будет в четыре раза длиннее Суэцкого канала и почти в 10 раз длиннее Панамского. Большая его часть пройдет по естественной Кумо-Манычской впадине. За счет этого затраты на строительство канала «Евразия» обещают уложиться в рамки разумного, - сообщается на YouTube-канале «Легенда 2020».

Почти половина Каспийской флотилии России в апреле этого года совершила переход в Чёрное море: 15 боевых кораблей поднялись по Волге, миновали Волго-Донской канал, затем спустились по Дону в Азовское море. Далее проследовали через Керченский пролив.Путь занял 10 суток. Примерно за столько же авианосец класса «Нимиц» пересекает Атлантику, преодолевая порядка 7 тысяч километров.Переход кораблей наглядно показал, насколько неэффективен привычный маршрут из Каспия на Азов через Волго-Донской канал. А ведь через него перебрасываются не столько военные суда, сколько торговые.В ролике вы получите ответы на вопросы: Кому именно пришла идея реализовать данный проект? Какие перспективы откроются для России и прикаспийских стран с постройкой канала? Что будет представлять канал «Евразия» в техническом плане?