«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Июля
+28...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.47 KZT
  • €1 = 504.04 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 1303

Новый канал напрямик из Каспия в Чёрное море планирует построить Россия

Мегапроект канал «Евразия» соединит Западное побережье Каспия и Ростов-на-Дону, передаёт YouTube-канал «Легенда 2020».

Кадр видео
Почти половина Каспийской флотилии России в апреле этого года совершила переход в Чёрное море: 15 боевых кораблей поднялись по Волге, миновали Волго-Донской канал, затем спустились по Дону в Азовское море. Далее проследовали через Керченский пролив.

Путь занял 10 суток. Примерно за столько же авианосец класса «Нимиц» пересекает Атлантику, преодолевая порядка 7 тысяч километров.

Переход кораблей наглядно показал, насколько неэффективен привычный маршрут из Каспия на Азов через Волго-Донской канал. А ведь через него перебрасываются не столько военные суда, сколько торговые.

- Артерия, проложенная еще в 40-х годах прошлого века, явно не справляется с грузопотоками. Именно поэтому в Москве снова заговорили о реализации мегапроекта – канала «Евразия». Он призван соединить Западное побережье Каспия и Ростов-на-Дону почти по прямой линии. Гидротехнический объект будет в четыре раза длиннее Суэцкого канала и почти в 10 раз длиннее Панамского. Большая его часть пройдет по естественной Кумо-Манычской впадине. За счет этого затраты на строительство канала «Евразия» обещают уложиться в рамки разумного, - сообщается на YouTube-канале «Легенда 2020».


В ролике вы получите ответы на вопросы: Кому именно пришла идея реализовать данный проект? Какие перспективы откроются для России и прикаспийских стран с постройкой канала? Что будет представлять канал «Евразия» в техническом плане?




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 11:38
Уровень воды должен подняться, так как канал будет соединён с Каспием в северной части, да и живности разной в воде появиться побольше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Darkman (Посетители) Сегодня, 11:27
Абвгд,наоборот. Должен прибыть)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:59
Каспий не утечёт?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:34
На сегодня важнее самолёты запустить и границы российские открыть. А эти мегапроекты оставить на потом
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика