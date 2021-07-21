Голодное животное на солнцепёке! Пони в парке Актау обглодал кусты и деревья

- Его снова оставили на солнцепёке. Все кусты, ветки деревьев, кору обглодал. Сколько это будет продолжаться? - возмутилась Оксана.

По словам жительницы 1 микрорайона Оксаны, сегодня, 21 июля, она снова увидела пони, которого привязывают к деревьям в парке «Акбота». Животное из-за отсутствия корма съело листву на кустах и деревьях вплоть до коры.Напомним, пони на привязи в парке шокировал жителей Актау. Жестоким обращением с животными назвали они отношение владельцев к пони, которого привязывают к деревьям после работы и оставляют до следующего рабочего вечера в парке «Акбота».Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.