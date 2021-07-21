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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 259

Голодное животное на солнцепёке! Пони в парке Актау обглодал кусты и деревья

Привязанный к деревьям в парке «Акбота» пони весь день проводит на солнцепёке, как говорит местная жительница, обгладывает зелёные насаждения вокруг.

Кадр видео
По словам жительницы 1 микрорайона Оксаны, сегодня, 21 июля, она снова увидела пони, которого привязывают к деревьям в парке «Акбота». Животное из-за отсутствия корма съело листву на кустах и деревьях вплоть до коры.

- Его снова оставили на солнцепёке. Все кусты, ветки деревьев, кору обглодал. Сколько это будет продолжаться? - возмутилась Оксана.


Напомним, пони на привязи в парке шокировал жителей Актау. Жестоким обращением с животными назвали они отношение владельцев к пони, которого привязывают к деревьям после работы и оставляют до следующего рабочего вечера в парке «Акбота».

Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.




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Комментарии ( 2 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 20:15
Цитата: дорожник

Для "Акботы" это нормально

Так и по берегу моря в пригороде ходят голодные жирафы - терминаторы - верблюды обгладывая редкие деревья тамарикс, и последнюю растительность на берегу...
Кто додумался и дал разрешения разводить животных возле города и траншеи вырытые перед городом, не спасут от голодных животных...Форсируют их!...
Так же и от жары Мангышлак...Вымрем!..

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:40
Для "Акботы" это нормально, а для городского приморского парка возмутительно

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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