211 незаконных свалок обнаружили с помощью космического мониторинга в Мангистау

Фото пресс-службы департамента экологии Мангистауской области

Космический мониторинг помогает выявить несанкционированные свалки в Мангистауской области.



Заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области Сагдат Хансейтов сообщил, что в ходе космической съемки в этом году выявлено 211 незаконных свалок, из них 114 уже ликвидированы.



За причинение вреда окружающей среде 56 жителей Актау привлекли к административной ответственности.



- Безответственное отношение отдельных граждан приводит к загрязнению окружающей среды, что недопустимо. Уполномоченными органами принимаются необходимые меры по их ликвидации. К примеру, только на территории 29А микрорайоне Актау коммунальные службы вывезли 200 тонн бытового и строительного мусора. Не так давно из одного только участка на территории 15 микрорайона было вывезено 4 300 тонн отходов, - сообщили в ведомстве.



Руководитель отдела ЖКХ акимата города Актау Алпысбай Таубаев напомнил, что мусор должны вывозить на полигон. Для этого горожане должны за свой счет арендовать спецтехнику для вывоза отходов. В противном случае они будут наказаны. За первое нарушение полагается предупреждение. При повторном нарушении налагается штраф в размере 30 МРП.



В соответствии с требованиями Экологического кодекса акиматы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, очистку территории населенного пункта.