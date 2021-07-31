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ЛАДА.kz » Экология

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 18:00

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211 незаконных свалок обнаружили с помощью космического мониторинга в Мангистау

О том, как в Мангистау борются с незаконными свалками, рассказали в пресс-службе департамента экологии области.

Фото пресс-службы департамента экологии Мангистауской области
Космический мониторинг помогает выявить несанкционированные свалки в Мангистауской области.

Заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области Сагдат Хансейтов сообщил, что в ходе космической съемки в этом году выявлено 211 незаконных свалок, из них 114 уже ликвидированы.

За причинение вреда окружающей среде 56 жителей Актау привлекли к административной ответственности.

- Безответственное отношение отдельных граждан приводит к загрязнению окружающей среды, что недопустимо. Уполномоченными органами принимаются необходимые меры по их ликвидации. К примеру, только на территории 29А микрорайоне Актау коммунальные службы вывезли 200 тонн бытового и строительного мусора. Не так давно из одного только участка на территории 15 микрорайона было вывезено 4 300 тонн отходов, - сообщили в ведомстве.

Руководитель отдела ЖКХ акимата города Актау Алпысбай Таубаев напомнил, что мусор должны вывозить на полигон. Для этого горожане должны за свой счет арендовать спецтехнику для вывоза отходов. В противном случае они будут наказаны. За первое нарушение полагается предупреждение. При повторном нарушении налагается штраф в размере 30 МРП.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса акиматы отвечают за организацию рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, очистку территории населенного пункта.



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