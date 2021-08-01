Превышение нормы по сероводороду напугало жителей Актау

- В 07:00 утра концентрация сероводорода составляла 32 мкг/м3, что в четыре раза больше предельно допустимой концентрации - 8 мкг/м3, - сообшают жители.

Концентрация сероводорода, как уверяют местные жители, 1 августа превышала допустимые показатели.По данным приложения Air.kz, на автоматическом стационарном посту в 33 микрорайоне 1 августа в 11:00 зафиксирован высокий уровень концентрации сероводорода - 6,1 мкг/м3.Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии.