Названа причина неприятного запаха в Актау

Фото предоставили в департаменте экологии
Экологи выяснили, что отходы на старом полигоне в районе хвостохранилища Кошкар-ата стали причиной неприятного запаха.
Территория полигона превратилась в стихийную свалку, а также есть места раскопок отходов.
В ходе опроса местных жителей установлено, что искатели отходов чёрного металла копают на полигоне, и в результате этого выделяется неприятный запах, который попадает в воздух.
Специалисты провели лабораторный анализ воздуха и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
- Стихийные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. Они остаются серьёзным источником загрязнения окружающей среды. Смрадный запах разносится ветром на большие расстояния и отравляет всё живое в радиусе нескольких километров. Вдыхаемый воздух может привести к отравлению людей. Отсюда и бесконечные жалобы. Эти участки токсичны и опасны для здоровья человека. Что же касается добытых металлов, то они могут быть непригодными.
Экологи совместно с чиновниками и органами правопорядка будут принимать соответствующие меры для решения данной проблемы.
Напомним, превышение нормы по сероводороду в Актау прокомментировали синоптики.
Территория полигона превратилась в стихийную свалку, а также есть места раскопок отходов.
В ходе опроса местных жителей установлено, что искатели отходов чёрного металла копают на полигоне, и в результате этого выделяется неприятный запах, который попадает в воздух.
Специалисты провели лабораторный анализ воздуха и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
- Стихийные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. Они остаются серьёзным источником загрязнения окружающей среды. Смрадный запах разносится ветром на большие расстояния и отравляет всё живое в радиусе нескольких километров. Вдыхаемый воздух может привести к отравлению людей. Отсюда и бесконечные жалобы. Эти участки токсичны и опасны для здоровья человека. Что же касается добытых металлов, то они могут быть непригодными.
Экологи совместно с чиновниками и органами правопорядка будут принимать соответствующие меры для решения данной проблемы.
Напомним, превышение нормы по сероводороду в Актау прокомментировали синоптики.
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