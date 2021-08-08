Превышение нормы по сероводороду в Актау прокомментировали синоптики

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В период с 22 мая по 6 августа 2021 года предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе находились на уровне 1-5.
При фиксации ВЗ и ЭВЗ специалисты РГП «Казгидромет» по Мангистауской области оперативно уведомляют государственные органы.
Напомним, превышение нормы по сероводороду напугало жителей Актау.
- Данные превышения не являются высоким загрязнением (ВЗ) и экстремально-высоким загрязнением (ЭВЗ) больше 10 ПДК, - заявили синоптики.
При фиксации ВЗ и ЭВЗ специалисты РГП «Казгидромет» по Мангистауской области оперативно уведомляют государственные органы.
Напомним, превышение нормы по сероводороду напугало жителей Актау.
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