Простирающийся вдоль берега «лисий хвост» засняли в Актау

- Это явный выброс окиси азота, который происходит ночью на заводе. Утром его ветром приносит в город. Раньше такого не было. Просто травят людей, - говорит Вадим.

По словам местного жителя 14 микрорайона Вадима, слой жёлтого дыма появляется ранним утром, примерно в 06:00. Причём он бывает тогда, кода ветер дует с южной стороны, а, именно, со стороны АТЗ (Азотно-туковый завод).Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии Мангистауской области.