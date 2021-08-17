Очередной «лисий хвост» с «КазАзот» сняли на видео

Кадр видео
Автор видео сообщает, что дымку со стороны «КазАзот» он наблюдал вечером 16 августа, примерно в 20:00.
Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии Мангистауской области.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали жителей Актау в ночь на 15 августа.
- Народ так и не получил ответа от экологов. Кто кого прикрывает и что вообще происходит? - возмутился Альберт.
Lada.kz ожидает комментарий от департамента экологии Мангистауской области.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали жителей Актау в ночь на 15 августа.
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