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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 1950

Рыбу на Каспии запретили ловить сетями

Приказ о запрете использования сетей при ловле рыбы вступает в силу 17 августа, сообщает комитет рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Фото из доступных источников
Ставные сети, как заявляют специалисты, негативно воздействуют на уникальных представителей животного мира - осетровых видов рыб и каспийского тюленя.

В 2020 году научной организацией в области рыбного хозяйства рекомендовано введение ограничений на сетной лов рыбы в резервном фонде в пределах казахстанского сектора Каспийского моря.

На основании данных рекомендаций и положительного заключения государственной экологической экспертизы сотрудники комитета рыбного хозяйства разработали и утвердили приказ «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования».

Данный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РК за № 23849 4 августа 2021 года и вступает в силу 17 августа 2021 года.

Принятые меры по запрету ловли сетями на Каспии направлены на сохранение популяций осетровых видов рыб и каспийского тюленя.

Для осуществления промыслового рыболовства на Каспии возможна альтернатива - это неводы закидные, неводы обкидные, тралы, волокуши, вентери. В отличие от сетных орудий лова они позволяют выпускать рыб в живом виде.



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Комментарии ( 5 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:32
Цитата: rastolkuy
Про бредень забыли.

Да вся статья и есть-----БРЕД! crazy
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 15:11
"пределах казахстанского сектора Каспийского моря" - а остальные государства на каспии как ловили так и будут ловить сетями и всем остальным! )
вот казахстан им хуже сделал! )
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 15:09
Про бредень забыли.

i
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:27
Сетями выловить всю рыбу невозможно , а вот потравить легко.
 
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 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 13:11
Значит, добыча нефти на островах, на Кашагане, рытьё морских каналов и другие техногенные причины на популяции рыб не влияют? А вот сети влияют...
 
 

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