Рыбу на Каспии запретили ловить сетями

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Ставные сети, как заявляют специалисты, негативно воздействуют на уникальных представителей животного мира - осетровых видов рыб и каспийского тюленя.



В 2020 году научной организацией в области рыбного хозяйства рекомендовано введение ограничений на сетной лов рыбы в резервном фонде в пределах казахстанского сектора Каспийского моря.



На основании данных рекомендаций и положительного заключения государственной экологической экспертизы сотрудники комитета рыбного хозяйства разработали и утвердили приказ «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования».



Данный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РК за № 23849 4 августа 2021 года и вступает в силу 17 августа 2021 года.



Принятые меры по запрету ловли сетями на Каспии направлены на сохранение популяций осетровых видов рыб и каспийского тюленя.



Для осуществления промыслового рыболовства на Каспии возможна альтернатива - это неводы закидные, неводы обкидные, тралы, волокуши, вентери. В отличие от сетных орудий лова они позволяют выпускать рыб в живом виде.