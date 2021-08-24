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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:47

Просмотров: 828

Красоты «Голубой бухты» в Мангистау показал археолог Андрей Астафьев

Окрестности Тулкили-сай («Голубой бухты») снял на видео археолог Андрей Астафьев и опубликовал на своём YouTube-канале.

Кадр видео
Берег в Тулкили-сай, по словам Андрея Астафьева, вобрал в себя все морские красоты.

Береговое плато обрывается скальными террасами, заваленными известняковыми блоками, которые причудливо изъедены ветром.

На участках мелководья живописно возлегают каменные валуны, сформированные невообразимым буйством водной стихии.

На скальных террасах часто встречаются каменные ванны загадочного происхождения.

- Пляжный песок здесь необычный. Он сформирован из перетёртых бесконечным прибоем морских раковин. Этот песок тяжёлый, поэтому даже в сильный шторм вода здесь всегда остаётся чистой, меняя только свой цвет в зависимости от освещения, - говорит Андрей Астафьев.





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Комментарии ( 2 )

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  • leo529
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 12:14
Идеальное место для создания новой туристической зоны. Успех будет обеспечен.
 
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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:47
так можно или нельзя отдыхать и купаться на голубой бухте?!
 
 

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