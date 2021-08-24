Красоты «Голубой бухты» в Мангистау показал археолог Андрей Астафьев

- Пляжный песок здесь необычный. Он сформирован из перетёртых бесконечным прибоем морских раковин. Этот песок тяжёлый, поэтому даже в сильный шторм вода здесь всегда остаётся чистой, меняя только свой цвет в зависимости от освещения, - говорит Андрей Астафьев.

Берег в Тулкили-сай, по словам Андрея Астафьева, вобрал в себя все морские красоты.Береговое плато обрывается скальными террасами, заваленными известняковыми блоками, которые причудливо изъедены ветром.На участках мелководья живописно возлегают каменные валуны, сформированные невообразимым буйством водной стихии.На скальных террасах часто встречаются каменные ванны загадочного происхождения.