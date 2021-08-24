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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:16

Просмотров: 1100

С чёрной икрой задержали жителя Актау

В отношении задержанного 21-летнего молодого человека начато досудебное расследование, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В ходе оперативной работы сотрудники криминальной полиции 9 августа на улице в Актау задержали местного жителя.

При обыске в пакете стражи порядка обнаружили две пластиковые тары с икрой осетровых пород. Общий вес составил более килограмма. Икра была изъята.

В отношении задержанного 21-летнего молодого человека начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Законом предусмотрен штраф в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Вчера, 22:07
в 70-х на такое никто бы не обратил внимание

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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