С чёрной икрой задержали жителя Актау

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В ходе оперативной работы сотрудники криминальной полиции 9 августа на улице в Актау задержали местного жителя.



При обыске в пакете стражи порядка обнаружили две пластиковые тары с икрой осетровых пород. Общий вес составил более килограмма. Икра была изъята.



В отношении задержанного 21-летнего молодого человека начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).



Законом предусмотрен штраф в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.