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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:11

Просмотров: 1679

Проблему с засухой предложили решить методом дождевания в Мангистау

Вопрос искусственного дождевания обсуждали на площадке Мангистауской региональной палаты предпринимателей. Бизнесмены одобрили эту инициативу, передаёт национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Фото из открытого источника
В том случае, если новая технология успешно пройдёт апробацию, то в Мангистауской области будут установлены пять устройств, которые помогут охватить весь регион методом дождевания и спасти скот от падежа.

- Сейчас всем известно, что в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях наблюдается сильная засуха. Возникает множество проблем, таких как падёж скота, экоцид, истощаются пастбищные земли. Считаем, что климатическая технология у нас может сработать эффективно, - поделился председатель регионального совета палаты предпринимателей Мангистауской области Едиль Джанбуршин.


По словам руководителя компании Central Asian Center of Climate Change Technologies Алтая Айнабека, который внедряет в Казахстане апробированный в нескольких странах глобальный проект Pro International Center of Climate Change Technologies, на основе этой технологии в мире работают несколько компаний. Проект можно использовать в гражданских целях. Технология не представляет опасности для окружающей среды, людей и животных. Это подтверждает положительное заключение Европейской лаборатории De Nayer — технология Clear Sky Manager.

Проблему с засухой предложили решить методом дождевания в Мангистау


- С помощью рассеивания отрицательных ионов в атмосферу идёт концентрация влаги в атмосфере различного уровня и через перенос испарённой влаги с акватория Каспийского моря в глубинные районы Мангистау образуются облака и осаждаются там, где это необходимо. Предлагаемые нами технологии «Clear Sky Manager 5» и «Clear Sky Manager 7» запатентованы в России, США, Японии и Евросоюзе. С нами работают признанные доктора мирового уровня, метеорологи, аэрологи и другие специалисты в области управления климатом, - рассказал Алтай Айнабек.


Представитель компании отметил, что местные специалисты в области водного хозяйства проведут обход районов и обозначат места для установки пяти приборов.

- Пять приборов могут охватить всю Мангистаускую область. Один прибор работает в радиусе 200 километров. Эффективность работы на 100 000 квадратных метров. Ежегодные осадки увеличатся, как минимум, на 30 процентов. Результат мы можем показать в течение месяца, — пояснил представитель компании.


По словам Алтая Айнабека, компания готова за счёт своих средств продемонстрировать первый результат технологии в качестве пилотного проекта.

- Годовая стоимость сервиса нашей технологии составляет пять миллионов евро, но при детонационных работах мы будем работать в пределах 1,3-2 миллионов евро, остальные 3-3,8 миллионов евро будут у нас совместными инвестициями в рамках демонстрационного проекта, и деньги мы получим по графику после того, как покажем результат, - заявил Алтай Айнабек.


Участники встречи посчитали, что климатическую технологию необходимо опробовать в Мангистауской области. Кроме того, соответствующее предложение будет внесено акимату области, Министерствам сельского хозяйства и экологам.

- Местные предприниматели, в свою очередь, готовы возместить некоторые затраты, связанные с внедрением технологий, выполнить ряд работ, таких как транспортировка, монтаж конструкций, - дополнил Едиль Джанбуршин.



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Комментарии ( 9 )

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diger (Посетители) Вчера, 23:38
camel,
Может дешевле шаманов пригласить из Якутии, всё дешевле будет, раз такое дело...
 
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  • Феникс
 618965450 (Посетители) Вчера, 23:15
ахахахахаахахахаахахааа))))
 
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  • Космос
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 camel (Посетители) Вчера, 22:53
По размаху это, конечно, не Актау-Сити. Но зато отсутствие результа не измеримо, не доказуемо, не оставляет следов - то есть афера беспроигрошная

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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  • Космос
  • Феникс
  • diger
 rastolkuy (Посетители) Вчера, 22:46
Опять внуки Остапа Бендера? Материализация духов и раздача слонов? Вы че там -совсем ку-ку?

i
 
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chrome (Посетители) Вчера, 22:17
sake bakeevich, новая Венеция !
 
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  • diger
 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 22:14
А Актау в Нью-Васюки будут переименовывать?)))
 
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 дорожник (Посетители) Вчера, 22:10
А что у нас в Крыму до такого не додумались?

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Papirosso
 Абвгд (Посетители) Вчера, 21:51
diger, да, ёкимату на руку)))
 
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 diger (Посетители) Вчера, 21:37
Хороший распил намечается, надо это отметить...
 
 

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