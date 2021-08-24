Проблему с засухой предложили решить методом дождевания в Мангистау

- Сейчас всем известно, что в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях наблюдается сильная засуха. Возникает множество проблем, таких как падёж скота, экоцид, истощаются пастбищные земли. Считаем, что климатическая технология у нас может сработать эффективно, - поделился председатель регионального совета палаты предпринимателей Мангистауской области Едиль Джанбуршин.

- С помощью рассеивания отрицательных ионов в атмосферу идёт концентрация влаги в атмосфере различного уровня и через перенос испарённой влаги с акватория Каспийского моря в глубинные районы Мангистау образуются облака и осаждаются там, где это необходимо. Предлагаемые нами технологии «Clear Sky Manager 5» и «Clear Sky Manager 7» запатентованы в России, США, Японии и Евросоюзе. С нами работают признанные доктора мирового уровня, метеорологи, аэрологи и другие специалисты в области управления климатом, - рассказал Алтай Айнабек.

- Пять приборов могут охватить всю Мангистаускую область. Один прибор работает в радиусе 200 километров. Эффективность работы на 100 000 квадратных метров. Ежегодные осадки увеличатся, как минимум, на 30 процентов. Результат мы можем показать в течение месяца, — пояснил представитель компании.

- Годовая стоимость сервиса нашей технологии составляет пять миллионов евро, но при детонационных работах мы будем работать в пределах 1,3-2 миллионов евро, остальные 3-3,8 миллионов евро будут у нас совместными инвестициями в рамках демонстрационного проекта, и деньги мы получим по графику после того, как покажем результат, - заявил Алтай Айнабек.

- Местные предприниматели, в свою очередь, готовы возместить некоторые затраты, связанные с внедрением технологий, выполнить ряд работ, таких как транспортировка, монтаж конструкций, - дополнил Едиль Джанбуршин.

В том случае, если новая технология успешно пройдёт апробацию, то в Мангистауской области будут установлены пять устройств, которые помогут охватить весь регион методом дождевания и спасти скот от падежа.По словам руководителя компании Central Asian Center of Climate Change Technologies Алтая Айнабека, который внедряет в Казахстане апробированный в нескольких странах глобальный проект Pro International Center of Climate Change Technologies, на основе этой технологии в мире работают несколько компаний. Проект можно использовать в гражданских целях. Технология не представляет опасности для окружающей среды, людей и животных. Это подтверждает положительное заключение Европейской лаборатории De Nayer — технология Clear Sky Manager.Представитель компании отметил, что местные специалисты в области водного хозяйства проведут обход районов и обозначат места для установки пяти приборов.По словам Алтая Айнабека, компания готова за счёт своих средств продемонстрировать первый результат технологии в качестве пилотного проекта.Участники встречи посчитали, что климатическую технологию необходимо опробовать в Мангистауской области. Кроме того, соответствующее предложение будет внесено акимату области, Министерствам сельского хозяйства и экологам.