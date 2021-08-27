Фламинго запечатлели в районе Курыка

- Появились они со стороны «Ersai», пролетели над нами очень низко, сделали, можно сказать, большой «круг почёта» и улетели в сторону иранского сухогруза «Tiba», который сел на мель, - поделилась Ольга Михайлова.

Автором снимков является местный фотолюбитель и путешественник по Мангистау Ольга Михайлова.Стаю розовых фламинго она сняла в минувшее воскресенье, 22 августа, над заливом Александра Бековича-Черкасского в районе порта Курык.