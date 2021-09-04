Работники «КазАзот» провели замеры качества воздуха

Фото предоставили в пресс-службе АО «КазАзот»
Замеры проводились 3 сентября на 100-метровой трубе цеха по производству слабой азотной кислоты.
Данные, зафиксированные газоанализатором: аммиак (NH3) – 0 мг/м³, диоксид углерода (СО2) – 0,2 мг/м³, монооксид углерода (СО) – 0 мг/м³ и диоксид азота (NO2) – 0 мг/м³.
Превышения допустимых норм при замере не обнаружено, уверяют в компании.
Замеры, как зафиксировано на видео, проводились при отсутствии так называемого «лисьего хвоста».
Выбросы в атмосферу, как сообщили в АО «КазАзот», происходят на предприятии на постоянной основе. В настоящее время специалисты департамента экологии Мангистауской области проводят проверку на предприятии АО «КазАзот». Результаты проверки предварительно будут известны 16 сентября.
В АО «КазАзот» также прокомментировали жалобу местного жителя Вадима, который рассказал о шести этапах убийства человека диоксидом азота («лисий хвост»).
По словам начальника испытательного отдела Людмилы Муровцевой, во время СССР при выборе места расположения завода учитывалась «роза ветров». Постоянно велся мониторинг природных условий, метеорологические исследования. Завод был построен именно там, откуда наименьшее количество дней в году ветер дул в направлении города. По проекту, высота трубы рассчитана согласно исследованиям и расчётам ученых советских институтов.
Предприятие, как утверждает Людмила Муровцева, проводит свою деятельность на законном уровне и имеет как лицензию на производство, так и разрешение на эмиссии – сбросы, выбросы и ТБО. На каждый из видов эмиссий установлен лимит, официально утвержденный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов страны.
По словам директора производственно-технического департамента Дауржана Жумабекова, во время производственного процесса при соединении аммиака (NH3) с кислородом (O2) образуются оксид азота (NO) и вода (H2O). Впоследствии полученная вода применяется в технологии. Оксид азота же - бесцветный газ, который соединяется с кислородом в атмосфере и образует диоксид азота (NO2), имеющий жёлтый оттенок.
Со слов директора департамента производственного контроля Елены Пригоды, более чем 50 лет деятельности АО «КазАзот» на территории предприятия не зарегистрировано ни одного случая заболевания работников завода.
Отметим, что по данным испытательной лаборатории ООО «Веста», в числе распространённых выбросов в атмосферу антропогенного происхождения диоксид азота занимает одно из первых мест. Источники образования оксидов азота - продукты сгорания тепловых электростанций, выхлопы автомобильного транспорта, отходы металлургических производств. В результате протекания фотохимических реакций оксиды в атмосфере становятся диоксидами.
Двуокись азота – токсичное вещество. В зависимости от температуры, она может быть в газообразном или жидком состоянии. Обе субстанции характеризуются резким, удушливым запахом.
При растворении в воде диоксид азота образует азотную и азотистую кислоты. Если растворение происходит в атмосфере, в каплях воды облаков, следствием этого явления становятся кислотные дожди. При поступлении в организм человека в виде газа растворение происходит внутри легких, вот почему диоксид азота негативно воздействует на слизистые оболочки органов дыхания, вызывает ожоги. Вдыхание паров вещества может привести: к раздражению глаз; к сухости, першению в горле; к ослаблению обоняния.
При длительном воздействии возникают катары верхних дыхательных путей, бронхиты, воспаления легких.
В группе особенного риска находятся жители крупных индустриальных городов, где концентрация токсичного вещества в воздухе превышает допустимые нормы. Доказано, что постоянное вдыхание заражённого воздуха приводит к онкологическим заболеваниям.
Для справки:
В газовый состав атмосферы входят, главным образом, азот (≈78 процентов) и кислород (≈21 процентов). Доля остальных газов (углекислый газ, аргон, неон, радон, гелий, криптон, водород, метан, закись азота и озон) составляют примерно один процент. Имеются ещё газы техногенного происхождения (фреон).
Напомним, ранее в АО «КазАзот» пообещали к концу 2021 года исключить выбросы сокового пара в атмосферу.
Видео предоставили в пресс-службе АО «КазАзот»
Данные, зафиксированные газоанализатором: аммиак (NH3) – 0 мг/м³, диоксид углерода (СО2) – 0,2 мг/м³, монооксид углерода (СО) – 0 мг/м³ и диоксид азота (NO2) – 0 мг/м³.
Превышения допустимых норм при замере не обнаружено, уверяют в компании.
Замеры, как зафиксировано на видео, проводились при отсутствии так называемого «лисьего хвоста».
Выбросы в атмосферу, как сообщили в АО «КазАзот», происходят на предприятии на постоянной основе. В настоящее время специалисты департамента экологии Мангистауской области проводят проверку на предприятии АО «КазАзот». Результаты проверки предварительно будут известны 16 сентября.
В АО «КазАзот» также прокомментировали жалобу местного жителя Вадима, который рассказал о шести этапах убийства человека диоксидом азота («лисий хвост»).
По словам начальника испытательного отдела Людмилы Муровцевой, во время СССР при выборе места расположения завода учитывалась «роза ветров». Постоянно велся мониторинг природных условий, метеорологические исследования. Завод был построен именно там, откуда наименьшее количество дней в году ветер дул в направлении города. По проекту, высота трубы рассчитана согласно исследованиям и расчётам ученых советских институтов.
- Считается, что за это время оборудование могло износиться и устареть, но и этот вопрос контролируется уполномоченными органами и непосредственно руководством предприятия. Ежегодно вводится новое оборудование и объекты. Раз в год завод останавливается на ремонт, его посещают инспекторы, и всё наше оборудование проверяют. На каждое действие завода и его работников есть утверждающий документ. Нас ежегодно проверяют сотрудники ДЧС региона. У них есть полномочия остановить деятельность завода на трёхдневный срок до выяснения обстоятельств. Ни разу в истории завода такого не было. Получается, мы самоубийцы, раз работаем здесь? Больше тысячи человек, готовых пожертвовать своим здоровьем, ещё нужно найти. Как можно говорить о том, что в городе загазованности больше, чем здесь, если мы живы и здоровы, - заверила начальник испытательного отдела.
Предприятие, как утверждает Людмила Муровцева, проводит свою деятельность на законном уровне и имеет как лицензию на производство, так и разрешение на эмиссии – сбросы, выбросы и ТБО. На каждый из видов эмиссий установлен лимит, официально утвержденный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов страны.
По словам директора производственно-технического департамента Дауржана Жумабекова, во время производственного процесса при соединении аммиака (NH3) с кислородом (O2) образуются оксид азота (NO) и вода (H2O). Впоследствии полученная вода применяется в технологии. Оксид азота же - бесцветный газ, который соединяется с кислородом в атмосфере и образует диоксид азота (NO2), имеющий жёлтый оттенок.
- В составе воздуха 21 процент кислорода и 78 процентов азота, один процент остается на другие газы. Процесс сжигания природного газа происходит при помощи кислорода в атмосфере при температуре 700-800°С. Поэтому образование диоксида азота происходит везде, где есть подобные температуры: от котельных до двигателей внутреннего сгорания в автомобильном транспорте. Диоксид азота имеет во время выброса очень высокую температуру, что способствует его подъему вверх на высоту в семь-восемь километров. В воздухе присутствуют влага и углекислый газ, с которыми диоксид азота соединяется. Это естественный процесс. Самый большой источник диоксида азота - это не завод, работающий с азотной кислотой, а выхлопной газ и отходы предприятий в промышленной зоне населенного пункта в целом. Нельзя выделять одно предприятие отдельно, в промзоне административного центра региона есть много других предприятий, - объяснил Дауржан Жумабеков.
Со слов директора департамента производственного контроля Елены Пригоды, более чем 50 лет деятельности АО «КазАзот» на территории предприятия не зарегистрировано ни одного случая заболевания работников завода.
Отметим, что по данным испытательной лаборатории ООО «Веста», в числе распространённых выбросов в атмосферу антропогенного происхождения диоксид азота занимает одно из первых мест. Источники образования оксидов азота - продукты сгорания тепловых электростанций, выхлопы автомобильного транспорта, отходы металлургических производств. В результате протекания фотохимических реакций оксиды в атмосфере становятся диоксидами.
Двуокись азота – токсичное вещество. В зависимости от температуры, она может быть в газообразном или жидком состоянии. Обе субстанции характеризуются резким, удушливым запахом.
При растворении в воде диоксид азота образует азотную и азотистую кислоты. Если растворение происходит в атмосфере, в каплях воды облаков, следствием этого явления становятся кислотные дожди. При поступлении в организм человека в виде газа растворение происходит внутри легких, вот почему диоксид азота негативно воздействует на слизистые оболочки органов дыхания, вызывает ожоги. Вдыхание паров вещества может привести: к раздражению глаз; к сухости, першению в горле; к ослаблению обоняния.
При длительном воздействии возникают катары верхних дыхательных путей, бронхиты, воспаления легких.
В группе особенного риска находятся жители крупных индустриальных городов, где концентрация токсичного вещества в воздухе превышает допустимые нормы. Доказано, что постоянное вдыхание заражённого воздуха приводит к онкологическим заболеваниям.
Для справки:
В газовый состав атмосферы входят, главным образом, азот (≈78 процентов) и кислород (≈21 процентов). Доля остальных газов (углекислый газ, аргон, неон, радон, гелий, криптон, водород, метан, закись азота и озон) составляют примерно один процент. Имеются ещё газы техногенного происхождения (фреон).
Напомним, ранее в АО «КазАзот» пообещали к концу 2021 года исключить выбросы сокового пара в атмосферу.
Видео предоставили в пресс-службе АО «КазАзот»
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