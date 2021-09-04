Работники «КазАзот» провели замеры качества воздуха

- Считается, что за это время оборудование могло износиться и устареть, но и этот вопрос контролируется уполномоченными органами и непосредственно руководством предприятия. Ежегодно вводится новое оборудование и объекты. Раз в год завод останавливается на ремонт, его посещают инспекторы, и всё наше оборудование проверяют. На каждое действие завода и его работников есть утверждающий документ. Нас ежегодно проверяют сотрудники ДЧС региона. У них есть полномочия остановить деятельность завода на трёхдневный срок до выяснения обстоятельств. Ни разу в истории завода такого не было. Получается, мы самоубийцы, раз работаем здесь? Больше тысячи человек, готовых пожертвовать своим здоровьем, ещё нужно найти. Как можно говорить о том, что в городе загазованности больше, чем здесь, если мы живы и здоровы, - заверила начальник испытательного отдела.

- В составе воздуха 21 процент кислорода и 78 процентов азота, один процент остается на другие газы. Процесс сжигания природного газа происходит при помощи кислорода в атмосфере при температуре 700-800°С. Поэтому образование диоксида азота происходит везде, где есть подобные температуры: от котельных до двигателей внутреннего сгорания в автомобильном транспорте. Диоксид азота имеет во время выброса очень высокую температуру, что способствует его подъему вверх на высоту в семь-восемь километров. В воздухе присутствуют влага и углекислый газ, с которыми диоксид азота соединяется. Это естественный процесс. Самый большой источник диоксида азота - это не завод, работающий с азотной кислотой, а выхлопной газ и отходы предприятий в промышленной зоне населенного пункта в целом. Нельзя выделять одно предприятие отдельно, в промзоне административного центра региона есть много других предприятий, - объяснил Дауржан Жумабеков.