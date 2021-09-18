Повышенная концентрация загрязняющих веществ зафиксирована на месте пожара в пригороде Актау

- После того, как выяснится, кто является хозяином данного участка и кому принадлежат загоревшиеся отходы, будут приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности, - заявил заместитель руководителя департамента экологии региона Сагдат Хансейтов.

По приборам «Газоанализатор ГАНК-4» установлено, что показатель загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превысил предельно допустимые показатели (ПДК).Что же конкретно послужило причиной пожара, пока неизвестно.Напомним, сегодня утром, 18 сентября, на территории промышленной зоны №4 произошло горение покрышек. Площадь пожара составила примерно 200 квадратных метров.