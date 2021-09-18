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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 706

Повышенная концентрация загрязняющих веществ зафиксирована на месте пожара в пригороде Актау

Специалисты лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля выехали на место пожара и провели измерения качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба департамента экологии Мангистауской области
По приборам «Газоанализатор ГАНК-4» установлено, что показатель загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превысил предельно допустимые показатели (ПДК).

Повышенная концентрация загрязняющих веществ зафиксирована на месте пожара в пригороде Актау


- После того, как выяснится, кто является хозяином данного участка и кому принадлежат загоревшиеся отходы, будут приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности, - заявил заместитель руководителя департамента экологии региона Сагдат Хансейтов.


Что же конкретно послужило причиной пожара, пока неизвестно.

Повышенная концентрация загрязняющих веществ зафиксирована на месте пожара в пригороде Актау


Напомним, сегодня утром, 18 сентября, на территории промышленной зоны №4 произошло горение покрышек. Площадь пожара составила примерно 200 квадратных метров.



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