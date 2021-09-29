В Мангистау завершилась экспедиция по сбору морского мусора

Работа экспедиции. Фото предоставлено З.Башеновым

После итогового взвешивания выловленного мусора общий вес бесхозных рыболовных сетей составил 4 312 кг. Вес пластиковых бутылок и стекла превысил одну тонну (1 065 кг).



По словам Зеинбека Башенова, перед взвешиванием мусор был очищен от грязи, песка и морской травы. Утилизация проведена в столичном предприятии.



- Исследования показали, что все обследованные участки Тюленьих островов были загрязнены микрочастицами пластика различной длины и формы. Были обнаружены крупные синтетические волокна, отнесенные к макропластику. Кроме этого, в пробах присутствуют другие артефакты, не относящиеся к пластику. Микропластик был обнаружен в желудочно-кишечных трактах сельди, воблы, кефали, бычка-кругляка и бычка-цуцика, которые являются потенциальными объектами питания каспийского тюленя. Кроме этого, проверено две рыболовные бригады. Нарушений, влекущих административную ответственность, не выявлено. Фактов незаконной добычи рыбы не установлено. Выход в акваторию моря проведен с пограничной службой острова Кулалы-1, - прокомментировал Зеинбек Башенов.



Экспедиция на Тюленьи острова проведена учреждением «Институт гидробиологии и экологии» (Алматы) при содействии компании «Тенгизшевройл».