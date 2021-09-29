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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:09

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В Мангистау завершилась экспедиция по сбору морского мусора

С 30 августа по 22 сентября на Тюленьих островах была организована экспедиция по очистке акватории моря от бесхозных рыболовных сетей и твердых бытовых отходов. В общей сложности членами экспедиции было выловлено свыше пяти тонн мусора. Об этом сообщил Зеинбек Башенов, государственный инспектор управления рыбной инспекции Мангистауской области.

Работа экспедиции. Фото предоставлено З.Башеновым
После итогового взвешивания выловленного мусора общий вес бесхозных рыболовных сетей составил 4 312 кг. Вес пластиковых бутылок и стекла превысил одну тонну (1 065 кг).

По словам Зеинбека Башенова, перед взвешиванием мусор был очищен от грязи, песка и морской травы. Утилизация проведена в столичном предприятии.

- Исследования показали, что все обследованные участки Тюленьих островов были загрязнены микрочастицами пластика различной длины и формы. Были обнаружены крупные синтетические волокна, отнесенные к макропластику. Кроме этого, в пробах присутствуют другие артефакты, не относящиеся к пластику. Микропластик был обнаружен в желудочно-кишечных трактах сельди, воблы, кефали, бычка-кругляка и бычка-цуцика, которые являются потенциальными объектами питания каспийского тюленя. Кроме этого, проверено две рыболовные бригады. Нарушений, влекущих административную ответственность, не выявлено. Фактов незаконной добычи рыбы не установлено. Выход в акваторию моря проведен с пограничной службой острова Кулалы-1, - прокомментировал Зеинбек Башенов.

Экспедиция на Тюленьи острова проведена учреждением «Институт гидробиологии и экологии» (Алматы) при содействии компании «Тенгизшевройл».



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