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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:44

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Правительство РК: Хвостохранилище «Кошкар-ата» будет ликвидировано

Правительство Казахстана планирует решить проблему с радиоактивными отходами, которые угрожают здоровью жителей Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
Когда государство избавится от радиоактивных отходов в Мангистау, рассказали в правительстве Казахстана.

- Ряд мероприятий комплексного плана направлен на улучшение экологической ситуации в регионе. В частности, будет рекультивировано хвостохранилище «Кошкар-ата» и построено четыре полигона твёрдых бытовых отходов, — сообщил 5 октября на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

В рамках заседания правительства кабинет министров одобрил проект комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы.

Ранее депутаты Мажилиса парламента обратились с запросом к заместителю премьер-министра Роману Скляру с вопросом, кто приостановил финансирование, предусмотренное на рекультивацию земель хвостохранилища «Кошкар-ата».

Хранилище радиоактивных отходов расположено во впадине «Кошкар-ата» и занимает площадь 77 квадратных километров. В непосредственной близости проживают около 400 тысяч жителей Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов. Отходы негативно влияют на здоровье 55 процентов населения области.



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