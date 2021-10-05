Правительство РК: Хвостохранилище «Кошкар-ата» будет ликвидировано

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Когда государство избавится от радиоактивных отходов в Мангистау, рассказали в правительстве Казахстана.
- Ряд мероприятий комплексного плана направлен на улучшение экологической ситуации в регионе. В частности, будет рекультивировано хвостохранилище «Кошкар-ата» и построено четыре полигона твёрдых бытовых отходов, — сообщил 5 октября на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.
В рамках заседания правительства кабинет министров одобрил проект комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы.
Ранее депутаты Мажилиса парламента обратились с запросом к заместителю премьер-министра Роману Скляру с вопросом, кто приостановил финансирование, предусмотренное на рекультивацию земель хвостохранилища «Кошкар-ата».
Хранилище радиоактивных отходов расположено во впадине «Кошкар-ата» и занимает площадь 77 квадратных километров. В непосредственной близости проживают около 400 тысяч жителей Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов. Отходы негативно влияют на здоровье 55 процентов населения области.
- Ряд мероприятий комплексного плана направлен на улучшение экологической ситуации в регионе. В частности, будет рекультивировано хвостохранилище «Кошкар-ата» и построено четыре полигона твёрдых бытовых отходов, — сообщил 5 октября на заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.
В рамках заседания правительства кабинет министров одобрил проект комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы.
Ранее депутаты Мажилиса парламента обратились с запросом к заместителю премьер-министра Роману Скляру с вопросом, кто приостановил финансирование, предусмотренное на рекультивацию земель хвостохранилища «Кошкар-ата».
Хранилище радиоактивных отходов расположено во впадине «Кошкар-ата» и занимает площадь 77 квадратных километров. В непосредственной близости проживают около 400 тысяч жителей Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов. Отходы негативно влияют на здоровье 55 процентов населения области.
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