Пыльная буря началась в Мангистау

Погодные условия изменились сегодня, 13 октября, около 15:00, как ранее предупреждала об этом служба спасения 112. По информации спасателей, в регионе наблюдается угроза возникновения пыльных бурь до 15-20 м/с.В РГП «Казгидромет» сообщили, что на западе, в центре Мангистауской области и в Актау, ожидается пыльная буря. Ветер стихнет вечером.Водители говорят об ухудшении видимости на автодорогах.По данным синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха продержится днём до +21ºС, без осадков. Скорость ветра 14 октября составит 9-14 м/с, 15 октября - 5-10 м/с.