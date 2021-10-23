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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:01

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Закон о защите Каспия подписал Президент

О подписании нового закона сообщается на официальном сайте Акорды.

Фото из архива lada.kz
Главой государства подписан закон «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

Ратификация данного протокола будет способствовать использованию наилучших доступных технологий и природоохранной практики при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне.

Также будет создана база данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря. Станет известно об объёмах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников. Планируется проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря подписана представителями пяти прикаспийских стран: Казахстаном, Россией, Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном.



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