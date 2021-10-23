Мусор загорелся в 15 микрорайоне Актау

- Проблема в том, что жители коттеджей скидывают мусор, а за его вывоз платить не хотят. Не дай бог в следующий раз пострадает трансформаторная будка, - говорят жители дома №35.

По словам жителей дома №35, мусор загорелся за ограждающим забором коттеджей. Очевидцы события сразу же вызвали пожарных. Люди отметили оперативность огнеборцев, которые прибыли на место в течение шести минут.Как сообщили в ДЧС региона, вызов в пожарную поступил сегодня, 23 октября, в 14:49. В тушении были задействованы пять человек личного состава и одна единица техники.Пострадавших нет.