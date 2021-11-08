Затонувший корабль нашли в районе «Тёплого пляжа» Актау

- На баржу не похоже. Возможно, что это сухогрузное судно, перевозящее генеральные грузы, а может быть, и танкер. В любом случае, нужно проводить экспедицию со специалистами и сделать заключение, - говорит автор видео.

На затонувшее судно Сергей Хачатрян наткнулся случайно во время очередного полёта на квадрокоптере вчера, 7 ноября.Корабль располагается примерно в 250 метрах от береговой линии. С течением длительного времени он полностью подвергся коррозии.Напомним, в октябре этого года Сергей Хачатрян снял кладбище кораблей вдоль побережья села Курык.Сергей Хачатрян считает, что корабли в районе села Курык и судно в районе «Тёплого пляжа» затонули в одно и то же время: распад металла в обоих случаях идентичен.