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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 27

Затонувший корабль нашли в районе «Тёплого пляжа» Актау

Останки судна запечатлел на видео местный путешественник и организатор экотуров по Мангистау Сергей Хачатрян.

Фото Сергея Хачатряна
На затонувшее судно Сергей Хачатрян наткнулся случайно во время очередного полёта на квадрокоптере вчера, 7 ноября.



Корабль располагается примерно в 250 метрах от береговой линии. С течением длительного времени он полностью подвергся коррозии.

- На баржу не похоже. Возможно, что это сухогрузное судно, перевозящее генеральные грузы, а может быть, и танкер. В любом случае, нужно проводить экспедицию со специалистами и сделать заключение, - говорит автор видео.


Напомним, в октябре этого года Сергей Хачатрян снял кладбище кораблей вдоль побережья села Курык.

Сергей Хачатрян считает, что корабли в районе села Курык и судно в районе «Тёплого пляжа» затонули в одно и то же время: распад металла в обоих случаях идентичен.




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