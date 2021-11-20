Каспий продолжает мелеть

- Учёные из Германии и Голландии считают, что к концу столетия уровень Каспия может снизиться на 9-18 метров, - говорит Азамат Сарсенбаев.

Эксперты «Казгидромет» спрогнозировали уровень казахстанской части Каспийского моря на 18-23 ноября 2021 года.Так, средний уровень Северного Каспия ожидается около отметки -28, 34 метра, с колебаниями от -28,04 до 28,65 метра.Средний уровень Среднего Каспия составит - 28,50 метра, с колебаниями от -28,06 до 29,01 метра.Актауский блогер Азамат Сарсенбаев 19 ноября провёл съёмку с квадрокоптера казахского залива в курортной зоне «Кендерли», чтобы наглядно показать обмеление моря.самый высокий уровень воды на Каспии был зарегистрирован в 1882 году (-25,2 метра), самый низкий - в 1977 году (-29,01 метра).Напомним, одними из главных причин колебаний уровня воды в Каспии являются изменения, происходящие в питающих его реках, а также количество выпадающих осадков и испарения.