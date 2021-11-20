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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 3074

Каспий продолжает мелеть

За последний год уровень Каспийского моря упал на 1,4 метра.

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Эксперты «Казгидромет» спрогнозировали уровень казахстанской части Каспийского моря на 18-23 ноября 2021 года.

Так, средний уровень Северного Каспия ожидается около отметки -28, 34 метра, с колебаниями от -28,04 до 28,65 метра.

Средний уровень Среднего Каспия составит - 28,50 метра, с колебаниями от -28,06 до 29,01 метра.

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев 19 ноября провёл съёмку с квадрокоптера казахского залива в курортной зоне «Кендерли», чтобы наглядно показать обмеление моря.

- Учёные из Германии и Голландии считают, что к концу столетия уровень Каспия может снизиться на 9-18 метров, - говорит Азамат Сарсенбаев.


Для справки: самый высокий уровень воды на Каспии был зарегистрирован в 1882 году (-25,2 метра), самый низкий - в 1977 году (-29,01 метра).

Напомним, одними из главных причин колебаний уровня воды в Каспии являются изменения, происходящие в питающих его реках, а также количество выпадающих осадков и испарения.




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Комментарии ( 7 )

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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 22:08
"...За последний год уровень Каспийского моря упал на 1,4 метра..."

Это блогер сказал? Ну-ну....
 
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  • синдбад
 бобер (Посетители) Сегодня, 21:12
Я хорошо помню именно такой уровень в своем детстве. Ориентируюсь по грядам напротив пятого мкр.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
-1
  • rastolkuy
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  • BOBBI
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 17:43
От уровня Каспия зависит жизнь нашего города. При достижении критического уровня остановится МАЭК и городу конец!
 
-1
  • rastolkuy
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elek (Посетители) Сегодня, 17:21
Цитата: Playhrun
Надо с чёрным соединять иначе нам конец

Проект вроде как уже есть - реализовывать надо. Потом поздно будет.
 
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  • elek
  • HiWatch
 Playhrun (Посетители) Сегодня, 16:56
Надо с чёрным соединять иначе нам конец
 
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  • дорожник
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  • TU-154
  • elek
  • Darkman
 14679677 (Посетители) Сегодня, 16:27
Напомним, одними из главных причин колебаний уровня воды в Каспии являются изменения, происходящие в питающих его реках, а также количество выпадающих осадков и испарения.

кажется не только в этом дело, но и строительство каналов (дноуглубительные работы) для транспортировки нефти на кое-каком морском месторождении.
 
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  • rastolkuy
 Gor (Посетители) Сегодня, 15:39
Будем в Астрахань ездить на прямую
 
 

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